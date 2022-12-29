Milli Piyango bileti ne kadar, kaç TL? 2023 tam, çeyrek ve yarım Milli Piyango yılbaşı bileti fiyat listesi

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım sürüyor. Büyük bir heyecanla beklenen büyük ikramiye öncesi Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatları araştırmaları hız kazandı. 200 milyon TL'nin sahibi olmak isteyen vatandaşlar yılbaşı bileti satın alımına başladılar. Peki, Yılbaşı biletleri kaç TL oldu? Bu sene Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar? İşte yanıtı...

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE KADAR 2023?

Yılbaşı çekilişinde tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye tam 200 milyon TL olarak açıklandı. 31 Aralık gecesi yeni yıla özel çekiliş gerçekleşecek.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin çeyrek bilet fiyatı 50 TL, yarım bilet fiyatı 100 TL ve tam bilet fiyatı ise 200 TL olarak açıklandı.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin ardından çekiliş sonuçları, Milli Piyango web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden öğrenilebilecek.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi, 31 Aralık 2022 gecesi yani yılbaşı gecesi televizyonda canlı olarak izlenebilecek.



