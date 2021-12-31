Milli Piyango bileti sorgulama! MPİ sorgulama 2022 (MİLLİ PİYANGO BİLETİ SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK)

Yılbaşının gelmesiyle birlikte milyonlarca kişide Milli Piyango heyecanı var. Yen yıla ikramiye kazanarak girmek isteyen milyonlarca kişi Milli Piyango sonuçlarını merak ediyor. Büyük ikramiyenin yapılacağı çekilişe saatler kala herkes Milli Piyango çekilişinin sonuçlarını bekliyor. Milli Piyango sorgulama ekranı ile bilet numaranızı yazarak size çıkan ikramiyeyi öğrenebilirsiniz. İşte Milli Piyango sonuçları ve Milli Piyango sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Piyangoda heyecan saat 17.00 itibarıyla ilk başta 12 bin TL değerindeki çekiliş ile başlayacak. Tüm çekilişlerin ardından 23:00'de ise 120 Milyon TL'nin sahibini belirleyecek numaralar çekilecek.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango tarafından tarafından bu gece toplam 670 milyon 760 bin TL dağıtılacak. Özel çekilişte 120 milyon liralık büyük ikramiye bugün sahibini bulacak. Büyük ikramiyenin yanı sıra 2 adet 12 milyon lira, 10 adet 1 milyon 200 bin lira, 40 adet de 120 bin liralık ikramiye verilecek.



