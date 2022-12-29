FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Milli Piyango bu yıl toplam ne kadar dağıtacak? BÜYÜK İKRAMİYE 2023 ne kadar? Tamamı dağıtım garantili!

Milli Piyango bu yıl toplam ne kadar dağıtacak? BÜYÜK İKRAMİYE 2023 ne kadar? Tamamı dağıtım garantili!

29.12.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıla çok az bir zaman kala Milli Piyango büyük ikramiyesi gündemden düşmüyor. Bu yıl tamamı dağıtım garantili olan büyük ikramiye için geri sayım başladı. Milli Piyango bu yıl toplam ne kadar dağıtacak? BÜYÜK İKRAMİYE 2023 ne kadar? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte MPİ 2023 yılbaşı çekilişi hakkında tüm detaylar...

Milli Piyango bu yıl toplam ne kadar dağıtacak? BÜYÜK İKRAMİYE 2023 ne kadar? Tamamı dağıtım garantili!

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. Bu yıl 200 milyon liralık ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Çekiliş büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık gecesi televizyondan canlı olarak izlenebilecek. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine dair tüm detayları sizler için derledik..

MİLLİ PİYANGO BU YIL TOPLAM NE KADAR DAĞITACAK?

Yılbaşına özel yapılacak çekilişte dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak açıklandı. İkramiye kategori sayısı 13’ten 15’e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı 622’den 1.012’ye yükseltilmiş oldu.

çekiliş

BÜYÜK İKRAMİYE 2023 NE KADAR? TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ!

Milli Piyango özel çekilişinde 200 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiyenin isabet ettiği satılan bilet ya da biletler eşit şekilde pay edilecek.

Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacak.

yılbaşı bilet

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL şeklinde satılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!
Emekli maaşlarına yeni ayar! Tek tek hesaplandı, en düşük maaş... Emekli maaşlarına yeni ayar! Tek tek hesaplandı, en düşük maaş...
EYT'de son karar bugün mü verilecek?EYT'de son karar bugün mü verilecek?
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango milli piyango çekilişi

En Çok Okunan Haberler

SGK önünde dev kuyruk! Haberi duyan koştu

SGK önünde dev kuyruk! Haberi duyan koştu

Tuvaletteki gizli kameranın arkasından ‘sapık patron’ çıktı!

Tuvaletteki gizli kameranın arkasından ‘sapık patron’ çıktı!

Gümrük müdüründen herkesin içinde memura tokat

Gümrük müdüründen herkesin içinde memura tokat

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

EYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı

EYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı

EYT'de borçlanma nasıl yapılacak? SGK tek tek açıkladı

EYT'de borçlanma nasıl yapılacak? SGK tek tek açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Avatar çılgınlığına ünlü isimler de katıldı! İşte ünlülerin yapay zeka ile oluşturulmuş avatarları

Avatar çılgınlığına ünlü isimler de katıldı! İşte ünlülerin yapay zeka ile oluşturulmuş avatarları

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.