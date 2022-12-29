Milli Piyango bu yıl toplam ne kadar dağıtacak? BÜYÜK İKRAMİYE 2023 ne kadar? Tamamı dağıtım garantili!

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. Bu yıl 200 milyon liralık ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Çekiliş büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık gecesi televizyondan canlı olarak izlenebilecek. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine dair tüm detayları sizler için derledik..

MİLLİ PİYANGO BU YIL TOPLAM NE KADAR DAĞITACAK?

Yılbaşına özel yapılacak çekilişte dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak açıklandı. İkramiye kategori sayısı 13’ten 15’e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı 622’den 1.012’ye yükseltilmiş oldu.

BÜYÜK İKRAMİYE 2023 NE KADAR? TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ!

Milli Piyango özel çekilişinde 200 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiyenin isabet ettiği satılan bilet ya da biletler eşit şekilde pay edilecek.

Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacak.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL şeklinde satılıyor.

