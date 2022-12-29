Milli Piyango BÜYÜK İKRAMİYE tam, yarım, çeyrek bilete çıkarsa ne olacak, ne kadar verilecek? MPİ tamamı dağıtım garantisi nedir?

Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu. Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak. Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı da 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak açıklandı. Peki, büyük ikramiye çeyrek, tam, yarım bilete çıkarsa nasıl dağıtılacak? İşte tüm detaylar...

BÜYÜK İKRAMİYE TAM, YARIM, ÇEYREK BİLETE ÇIKARSA NE OLACAK?

Milli Piyango büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılarak dağıtılacak.

MPİ TAMAMI DAĞITIM GARANTİSİ NEDİR?

Büyük ikramiye, satılan 1 çeyrek ya da 1 yarım bilete çıkarsa, 200 milyon TL'lik tamamı şanslı bilet sahibinin olacak.

Büyük ikramiye, satılan 2 çeyrek bilete çıkarsa, her iki talihli 100'er Milyon TL olacak.

Büyük ikramiye, satılan 3 çeyrek bilete çıkarsa, 200 Milyon TL üçe bölünerek talihlilere dağıtılacak.

Büyük ikramiye, satılan 4 çeyrek bilete çıkarsa, 2 yarım bilete ya da 1 tam bilete çıkarsa, her zamanki gibi bilet payına göre dağıtılacaktır.

