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Milli Piyango büyük ikramiye yılbaşı çekilişi saat kaçta? 2023 Milli Piyango 200 milyon ne zaman çekilecek?

30.12.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecan dorukta. 2023 yılına yeni hayaller ile girecek olan milyonlarca vatandaş büyük ikramiyenin peşinde. Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilere verilecek. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye yılbaşı çekilişi saat kaçta? 2023 Milli Piyango 200 milyon ne zaman çekilecek? İşte tüm ayrıntılar...

Milli Piyango büyük ikramiye yılbaşı çekilişi saat kaçta? 2023 Milli Piyango 200 milyon ne zaman çekilecek?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 200 milyon TL'lik ikramiyenin kendilerine çıkmasını hayal eden milyonlarca vatandaş yılbaşı biletlerini aldılar bile. Şimdi gözler 31 Aralık 2022 cumartesine çevrilmiş durumda. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta? 2023 Milli Piyango 200 milyon ne zaman çekilecek? İşte tüm merak edilenler...

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MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişinin tüm ayrıntıları belli oldu. Milli Piyango çekilişi, 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak.

2023 MİLLİ PİYANGO 200 MİLYON NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi gün boyu devam edecek ve saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak.

milli piyango kapak

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı açıklandı.

İkramiye kategori sayısı 13’ten 15’e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622’den 1.012’ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.

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