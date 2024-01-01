Milli Piyango büyük ikramiyesi hangi numaralara çıktı? 40 milyon TL ikramiye kazandıran numaralar neler? Milli Piyango sonuçları sorgulama! İşte Milli Piyango’da 40 milyon TL kazandıran rakamlar

Milli Piyango 2024 çekilişi için heyecanlı bir akşam geride kaldı. 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde rakamlar belli oldu. Vatandaşlar, "40 Milyon TL hangi numaralara çıktı? sorusuna yanıt aramaya devam ederken, 18.30'da başlayan çekilişte gözler en büyük ikramiyeden sonra en çok 40 Milyon TL'nin açıklanmasına çevrilmişti. Peki Milli Piyango 40 Milyon TL kazandıran rakamlar hangileri oldu? Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi 40.000.00 TL kazanan numaralar Sıralı Tam liste yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO 40 MİLYON TL KAZANDIRAN RAKAMLAR:

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi 40.000.000 TL kazanan numaralar SIRALI TAM LİSTESİ açıklandı.

2024 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

**40.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar şunlar oldu;

6815815

1367224