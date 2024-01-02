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Milli Piyango'da büyük ikramiye nereye çıktı? ‘Yılbaşı Özel Çekilişi’ ile ilgili açıklama geldi! Kolombiya iddiasında 'Türkiye bankaları'nı işaret etti

02.01.2024 15:49 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya kanallarında yer alan Milli Piyango Yılbaşı İkramiyesi'nin Kolombiya'da bir kişiye çıktığına ilişkin iddialara Sisal Şans'tan bir açıklama geldi. İddianın gerçek dışı olduğu belirtildi. Sisal Şans'tan yapılan açıklamada büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin T.C. kimlik numarası ile sisteme kayıtlı olan 1969 doğumlu bir Türk vatandaşına ait olduğu ve kendi rızası olmadan daha fazla bilgiye yer verilemeyeceği bilgisi paylaşıldı.

Milli Piyango'da büyük ikramiye nereye çıktı? ‘Yılbaşı Özel Çekilişi’ ile ilgili açıklama geldi! Kolombiya iddiasında 'Türkiye bankaları'nı işaret etti

Sosyal medya kanallarında yer alan Milli Piyango Yılbaşı ikramiyesinin Kolombiya'da bir kişiye çıktığına ilişkin iddialara Sisal Şans'tan bir açıklama geldi. İddianın gerçek dışı olduğu belirtildi.

Sisal Şans’tan yapılan açıklama şöyle:

"Bazı haber mecraları ve sosyal medya kanallarında yer alan, 'Milli Piyango yılbaşı ikramiyesinin Kolombiya’da bir kişiye çıktığına' ilişkin iddialara dair, şeffaflık ve doğru bilgilendirme ilkelerimiz kapsamında açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

31 Aralık Pazar akşamı gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL’lik büyük ikramiye Milli Piyango Online üzerinden alınan bir tam bilete isabet etmiştir. Büyük ikramiyeyi kazanan talihli İstanbul’da ikamet etmekte olup, 1969 doğumlu erkek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca talihlinin rızası olmadan kendisiyle alakalı daha fazla bilgiye yer verilememekte olup, “İkramiyenin Kolombiya’ya çıktığı” iddiası tamamıyla asılsız ve gerçek dışıdır.

Milli Piyango Online’da üyelik kaydı yapılabilmesi için T.C. kimlik numarası verisinin girilmesi yasal olarak zorunludur. Bu bilgi, MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) üzerinden teyit edildikten sonra üyelik açılabilmektedir. Ayrıca ülkemizdeki mevcut yasal düzenlemeler gereği, üyelerin oyun oynayabilmeleri ve ikramiye ödemesi alabilmeleri için mutlaka Türkiye bankalarında hesap sahibi olmaları gerekmektedir. İkramiye ödemeleri de üyelerin Türkiye’de bulunan kişisel banka hesaplarına yapılmaktadır."


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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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