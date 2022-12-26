Milli Piyango'da büyük ikramiye tam 200 milyon TL! Milyoner siz olabilirsiniz! Eğer ikramiyenin tamamı...

Milli Piyango büyük ikramiye tutarı bu sene tam 200 milyon TL olacak. Milli Piyango yılbaşı biletleri tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL olmak üzere satılıyor. Yapılan açıklamada büyük ikramiyenin biletlere denk gelmemesi durumunda yine de dağıtılacağı bildirildi ve detaylar açıklandı.

EŞİT OLARAK PAYLAŞTIRILACAK

Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacak.

TOPLAM 1 MİLYAR 395 MİLYON 900 BİN TL

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI

Milli Piyango tam bilet 200 lira,

Milli Piyango yarım bilet 100 lira,

Milli Piyango çeyrek bileti ise 50 lira.



