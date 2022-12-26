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MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI sorgulama 31 Aralık 2022: Milli Piyango 2023 çekilişi bilet sorgulama ekranı

26.12.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango sonuçları için araştırmalar giderek hızlanıyor. 31 Aralık Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişine sayılı günler kaldı. Bu sene büyük ikramiye tam 200 milyon TL olacak. Çeyrek, yarım ve tam biletler Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden satışa çıkarıldı. Peki, 31 Aralık 2022 Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır?

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI sorgulama 31 Aralık 2022: Milli Piyango 2023 çekilişi bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango 2023 bilet sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. 31 Aralık Milli Piyango çekilişi için nefesler tutuldu. Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak açıklandı. Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi cumartesi akşamı gerçekleştirilecek. İşte Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama ekranı

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NEREDEN SORGULANACAK?

Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi cumartesi günü saat 12:30’da başlayacak. Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI- TIKLAYINIZ

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlar Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden duyurulacak.

BÜYÜK İKRAMİYENİN TAMAMI DAĞITILACAK

Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.
Büyük ikramiye, satılan 1 çeyrek ya da 1 yarım bilete çıkarsa, 200 milyon TL'nin tamamı şanslı bilet sahibinin olacak.

piyango

YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango tam bilet 200 lira,
Milli Piyango yarım bilet 100 lira,
Milli Piyango çeyrek bileti ise 50 lira.


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