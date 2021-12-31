Milli piyango sonuçları telefondan online ve hızlı sorgulama! 2022 Milli Piyango kazanan numaralar için hızlı bilet sorgulama ekranı

Milli piyango sonuçları telefondan online ve hızlı sorgulama işlemi olarak da takip ediliyor. 120 Milyon TL büyük ikramiye hayaliyle bilet alan vatandaşlar saat 17.00'de başlayan Milli Piyango 2022 Yılbaşı özel çekilişiyle birlikte telefondan hızlı sorgulama ekranıyla sonuçları kontrol ediyor. 2022 Milli Piyango kazanan numaralar için hızlı bilet sorgulama ekranına giren vatandaşlar biletlerine bir ikramiye çıkıp çıkmadığını kolayca öğreniyor. Peki telefondan milli piyango bilet sorgulama 2022 nasıl yapılır? Milli Piyango kazanan numaralar telefondan nasıl öğrenilir? İşte Milli Piyango sonuçlarını hızlı ve kolay öğrenmek için bilmeniz gerekenler...

TELEFONDAN MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA

Milli Piyango 2022 sonuçları açıklanmaya başlarken büyük ikramiye için gözler saat 23.00'e çevrildi. 120 Milyon TL hayaliyle bilet alan vatandaşlar Milli Piyango 2022 sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar, amorti çıkan rakamlar ve sıralı tam liste için hızlı bilet sorgulama ekranı takip ediyor. Milli Piyango sorgulama ve tam sıralı kazanan numaralar listesi yayınlanır yayınlanmaz bu listede anlık olarak paylaşılıyor.

TELEFONDAN MİLLİ PİYANGO SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Telefondan Milli Piyango bilet sorgulama işlemi için Mynet'in Milli Piyango Sorgulama 2022 sayfasından yararlanabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2021 Cuma günü yapılacak. Çekiliş, saat 17.00'de başladı. 17.00 itibarı ile 12 bin TL ve 12 milyon TL kazanan numaralar belli oldu.

18.30'da ikinci aşamaya geçildi. 20.30'da ise 240 TL ile 2 bin TL kazanan numaralar duyurulacak.

Saatler 23.00'ü gösterdiğinde 120 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belli olacak.

İŞTE 2022 MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTESİ (NUMARALAR GELDİKÇE LİSTE GÜNCELLENECEKTİR)

12 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

2683183

4552864

1 MİLYON 200 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

2235206

2364344

2879455

3055229

4077312

4907435

714146

7333210

7728011

7728896

12 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0130730 0150079 0275673 0535950 0796122 0801304 0919683 0920638 0962233 1070364 1146916 1205932 1266902 1369290 1442349 1509767 1527433 1602522 1715065 1778006 1824872 2007510 2116581 2129968 2269147 2344418 2513158 2533222 2690698 2924162 2942899 2973569 3074841 3120652 3138879 3219679 3560465 3713336 3793670 3841345 3925144 3935588 4150211 4233493 4262075 4277512 4354654 4483938 4513057 4523173 4589440 4592793 4864163 5009678 5100771 5104062 5115936 5125572 5129588 5150254 5562047 5694068 5720773 5936904 6127878 6387120 6506012 6527233 6571939 6578046 6612287 6754578 6878000 6915060 7102736 7335513 7339450 7414445 7630951 7769870 7808225 7905174 8049223 8151703 8160774 8220400 8229353 8614969 8645236 8822801 8830719 8975363 8986239 9092225 9163265 9164979 9425722 9755333 9800399 9980685

120 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0078371 0170681 0214962 0420658 0613417 1306329 1663520 2237734 2619326 2776695 3171980 3748152 4570472 5467007 5578083 5645036 5682593 6205750 6314708 6435891 7024637 7338558 7393447 7750704 7809946 8196159 8201115 8222456 8258639 8345770 8385805 8399163 8831844 9172700 9246584 9490342 9624420 9919572 9962942



