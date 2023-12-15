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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2024! Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar, kaç TL? Büyük ikramiye 400 milyon TL!

15.12.2023 13:55 | Son Güncelleme:
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Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları Aralık ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Pazar gecesi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve canlı yayınlanacak. Büyük ikramiye 400 milyon TL olarak açıklandı. Peki, çeyrek, yarım, tam Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar, kaç TL? İşte, Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2024! Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar, kaç TL? Büyük ikramiye 400 milyon TL!

Milli Piyango yılbaşı biletleri bayilerden ve kurumun internet sitesi üzerinden online olarak alınabiliyor. 2024 Ocak ayına zengin girmek isteyenler Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatlarını arama motorlarında sorguluyor. Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ile konuya ilişkin detayları sizler için derledik. İşte yılbaşı bilet fiyatları...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2024 NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam bilet: 400 TL

Yarım bilet 200 TL

Çeyrek bilet 100 TL

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

31 Aralık gecesi yeni yıla özel çekiliş gerçekleşecek.Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

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MİLLİ PİYANGO NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak kurumun internet adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango yılbaşı bileti yılbaşı çekilişi
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