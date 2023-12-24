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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2024: Milli Piyango yılbaşı tam, yarım, çeyrek biletleri ne kadar? Yüzde 75'i satıldı

24.12.2023 16:00 | Son Güncelleme:
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Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2024 listesi, Aralık ayının son haftasına girerken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2024 Ocak ayına zengin girmek isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Büyük ikramiye 400 milyon TL olarak açıklandı. Konuya dair son yapılan açıklamaya göre biletlerin yüzde 75'i satıldı. Peki, Milli Piyango yılbaşı tam, yarım, çeyrek biletleri ne kadar, kaç TL?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2024: Milli Piyango yılbaşı tam, yarım, çeyrek biletleri ne kadar? Yüzde 75'i satıldı

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2024 listesi, arama motorlarında sorgulanıyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları 100 TL'den başlıyor. Vatandaşlar çeyrek, yarım ya da tam bilet alarak şanslarını deneyecekler. Biletler bayilerden ya da Milli Piyango Online web sitesinden çevrimiçi alınabilecek. İşte 2024 illi Piyango yılbaşı bilet fiyatları ve detaylar...

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2024 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Yılbaşı çekilişi özel Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu. 31 Aralık gecesi yapılacak çekiliş için biletler günler öncesinden satışa sunuldu.

ÇEYREK, YARIM, TAM MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ FİYATLARI 2024!

Tam bilet: 400 TL

Yarım bilet:200 TL

Çeyrek bilet: 100 TL

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR, KAÇ TL?

Yılbaşı çekilişinde tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye tam 400 milyon TL olarak açıklandı. 31 Aralık gecesi yeni yıla özel çekiliş gerçekleşecek.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

milli-piyango

MİLLİ PİYANGO NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak kurumun internet adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilmektedir.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

Yılbaşı çekilişi Milli Piyango sonuçları Mynet'te olacak. 2024 Milli Piyango bilet sorgulama ekranından sonuçlara erişim sağlanabilecek.

2024 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı için tıklayınız

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