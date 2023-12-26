MİLLİ PİYANGO yılbaşı çekilişi 2024 çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar? Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları nerede açıklanacak?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları Aralık ayının sonu yaklaşırken vatandaşlar tarafından merak edildi. 2024 yılına zengin girmek isteyen kişiler çeyrek, yarım ya da tam bilet alarak şanslarını deneyecekler. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 Milyon TL olarak açıklandı. İşte, 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları şu şekilde:

Tam bilet: 400 TL

Yarım bilet:200 TL

Çeyrek bilet: 100 TL

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Yılbaşı çekilişinde tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye tam 400 milyon TL olarak açıklandı. 31 Aralık gecesi yeni yıla özel çekiliş gerçekleşecek.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

MİLLİ PİYANGO NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak kurumun internet adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun ter

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?

Yılbaşı çekilişi Milli Piyango sonuçları Mynet'te olacak. 2024 Milli Piyango bilet sorgulama ekranından sonuçlara erişim sağlanabilecek.

2024 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı için tıklayınız

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET SATIŞI NE ZAMAN BİTİYOR, HANGİ TARİHTE?

Milli Piyango yılbaşı çekiliş biletlerinin 31 Aralık Pazar günü saat 12.00'ye kadar seyyar ve gezici bayilerin yanı sıra internet sitesi üzerinden online olarak satışta olması bekleniyor.





