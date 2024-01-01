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Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti rakamları açıklandı mı? 2024 amorti bilet kaç TL kazandırdı?

31.12.2023 13:16 | Son Güncelleme:
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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi tamamlandı. Yılbaşı çekilişi için bu yıl büyük ikramiye tam 400 milyon liraydı. Yılbaşı biletleri büyük oranda satıldı. Bilet alan vatandaşlar bir yandan büyük ikramiye hayali kurarken, diğer yandan da hangi rakamların amorti kazanacağını merak ediyordu. Amorti biletin ne olduğu ve ne kadar kazandırdığı ise en çok sorulan sorulardan bazıları. İşte amorti bilet ve amorti ikramiye ile ilgili tüm merak edilenler...

Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti rakamları açıklandı mı? 2024 amorti bilet kaç TL kazandırdı?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecan dorukta. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat 18.30 itibarıyla başladı. Bu yıl büyük ikramiye tam 400 milyon TL. Tamamı dağıtım garantili olan büyük ikramiye herkesin hayallerini süslerken amorti rakamları da en çok merak edilen konulardan biri. Peki, amorti nedir? Amorti ikramiye ne kadar? Amorti bilet ne kazandırır? İşte tüm bu soruların yanıtları...

2024 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AMORTİ NEDİR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, bilete amorti çıkmış olur.

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AMORTİ NE KADAR?

Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Bu sebeple aldığınız biletin fiyatı ne kadar ise kazandığınız amorti de o kadar olur.

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2024 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ FİYATI NE KADAR?

2024 yılbaşı bilet fiyatları şu şekildedir:

  • Tam bilet: 400 TL
  • Yarım bilet: 200 TL
  • Çeyrek bilet: 100 TL

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KAÇ PARA DAĞITILACAK?

2024 yılbaşı çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 2 milyar 355 milyon 650 bin TL. Bu miktarın 400 milyon TL'si büyük ikramiyeye, kalan 1 milyar 955 milyon 650 bin TL ise diğer ikramiyelere ayrılmıştır.

ÇEKİLİŞ BAŞLADI

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat 18:30'da başladı. Sonuçlara aşağıdaki sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

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2024 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye sonucu belli oldu2024 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye sonucu belli oldu
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Milli Piyango amorti yılbaşı çekilişi amorti rakamları
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