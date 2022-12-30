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Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiye tablosu: Milli Piyango ikramiye tutarları 2023 ne kadar?

30.12.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu. 31 Aralık 2022 gecesi çekilecek olan çekilişin detayları merak konusu oldu. 200 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulacağı dev çekilişin ikramiye tablosu da yayınalndı. Peki, Milli Piyango ikramiye tutarları 2023 ne kadar? İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiye tablosu ve tutarları...

Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiye tablosu: Milli Piyango ikramiye tutarları 2023 ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak. 200 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini aranacağı gecede Milli Piyango tarafından, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak. Peki, Milli Piyango ikramiye tutarları 2023 ne kadar? İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiye tablosu!

TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı yılbaşı özel çekilişinde, ikramiye dağıtım oranı artırıldı.

milli piyango kapak

İkramiye kategori sayısı 13'ten 15'e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622'den 1.012'ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE TUTARLARI 2023 NE KADAR?

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;

çekiliş

Milli Piyango büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılarak dağıtılacak.

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