Milli Piyangoda amorti rakamları belli oldu | Milli Piyango 2026 sonuçları

Yılbaşıyla birlikte Milli Piyango heyecanı herkesi sardı. Vatandaşlar biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Milli Piyangoda amorti rakamlar da belli oldu. MPİ 2026 sonuçları... 2026 Milli Piyango sorgulama ekranı...

Recep Demircan

2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları açıklandı. Heyecanlı bekleyiş, 800 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaraların belirlenmesiyle sona erdi. Yılbaşı çekilişi için Milli Piyango Bileti satın alan vatandaşlar "800 Milyon TL'lik büyük ikramiye hangi numaraya çıktı? 80 milyon, 8 milyon TL kazanan biletler neler?" sorularına yanıt ararken, anlık olarak Milli Piyango Yılbaşı sonuçları sorgulama ekranını takip ediyor. İkramiye kazanıp kazanmadığını merak edenler, "2026 Mili Piyango YIlbaşı Çekiliş Sonuçları tam listesine bakıyor. Peki 2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde kazanan bilet numaraları neler? İşte MPİ 2024 Yılbaşı Çekiliş Sonuçlarına göre kazanan biletler, sıralı tam liste...

MİLLİ PİYANGO 2025 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | HANGİ BİLETE HANGİ İKRAMİYE ÇIKTI?

Büyük bir heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2025 Çarşamba bu akşam saat 18.30'da başladı ve saat 23.30'a kadar devam edecek.

Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi Milli Piyango TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI BURADA

2026 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Büyük ikramiyenin tam 800 milyon TL olarak açıklandığı Milli Piyango çekiliş sonuçları ve www.millipiyangoonline.com adresinden ve Mynet MPİ sorgulama sayfasından kolaylıkla öğrenilebiliniyor.

AMORTİ RAKAMLARI BELLİ OLDU

Amorti rakamları 2 ve 8 oldu.

Milli Piyango
