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Milli savaş uçağının motoru için iş birliği anlaşması

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.10.2020 14:27 | Son Güncelleme

Havelsan, sahip olduğu simülasyon yazılımı teknolojisiyle Milli Muharip Uçak Projesi'nden sonra yerli uçak motoru geliştirilmesine de destek verecek.

Milli savaş uçağının motoru için iş birliği anlaşması

Havelsan’ın sahip olduğu simülasyon yazılımı teknolojisi, Milli Muharip Uçak Projesi'nden sonra uçak için yürütülen motor projesinde de kullanılacak.

Alınan bilgiye göre, Türk savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümlere imza atan HAVELSAN ile Milli Muharip Uçak için özgün bir turbofan jet savaş uçağı motoru geliştirmekle görevlendirilen TR Motor arasında Stratejik İş Birliği Anlaşması imzalandı.

Anlaşma kapsamında HAVELSAN, simülasyon ve modelleme teknolojilerinde elde ettiği birikimle TR Motor’un yerli uçak motoru geliştirme sürecine katkı sağlayacak.

HAVELSAN’ın daha önce yaptığı projelerden sahip olduğu motor ve platformların plant modelleriyle birlikte motor aviyonikleri konusundaki teknolojik birikimi yerli uçak motoru geliştirme süreçlerinde kullanılacak. Bu kapsamda HAVELSAN, TR Motor personeline eğitim de verecek.

Şirket, plant ve kontrol modellerinin tasarım ve test doğrulama altyapılarının kurulmasını ve bilgisayar tabanlı tasarım araçlarının geliştirilerek TR Motor’un ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak. TR Motor’un tümleşik sayısal ikiz tabanlı tasarım ve geliştirme sürecine de HAVELSAN destek verecek.

HAVELSAN, kendi geliştirdiği bir uçuş kontrol sistemi yazılımının, simülatörün mevcut plant ve motor modeliyle beraber çalıştırılması ve analiz edilmesi süreçlerinde de TR Motor ile birlikte çalışacak.

Motor aviyonik kontrol ünitelerinin geliştirilmesi ve sertifikasyonu süreçlerinde de HAVELSAN destek sağlayacak. Bu sistemlerde TÜBİTAK BİLGEM’in geliştirdiği yerli ve milli Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi (GİS) kullanılacak. Ağustos ayında TÜBİTAK ile HAVELSAN arasında imzalanan sözleşme ile GİS’in yurt içi ve dışındaki tanıtımı, yaygınlaştırılması, pazarlanması, satışı, eğitimleri, kart destek paketlerinin geliştirilmesi, saha desteği, bakım ve idame faaliyetleri ile ilgili hakları HAVELSAN’a lisanslanmıştı.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, konuya ilişkin, "Bu yazılım teknolojisini, simülatör teknolojisini motor tasarımıyla bir araya getirip daha ileriye dönük yeni alanlara açılmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TR Motor Genel Müdür Osman Dur da savunma sanayisinde HAVELSAN’ın yazılımla ilgili ciddi bir altyapısı bulunduğunu, TR Motor’un elinde ise Türkiye'nin en stratejik projelerinden biri olduğunu dile getirdi. Dur, bu iş birliğinden güzel sonuçlar elde edileceğine inandığını kaydetti.

KAYNAK:AA

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