FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Milli trende geri sayım! Saatte 225 kilometre hıza çıkabilecek

Milli trende geri sayım! Saatte 225 kilometre hıza çıkabilecek

12.09.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Elektrikli Tren Seti'nin üretim ve test çalışmaları devam ediyor. Gerekli tasarım değişikliklerinin sağlanmasıyla saatte 225 kilometre hıza çıkabilecek. Yıl sonunda çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.

Milli trende geri sayım! Saatte 225 kilometre hıza çıkabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğünde, Milli Elektrikli Tren Seti'nin üretim ve test çalışmaları devam ediyor.

TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürü Erdal Aba, müdürlük binasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

AA-20220912-28877183-28877164-MILLI_ELEKTRIKLI_TREN_SETI_RAYLARA_INMEK_ICIN_HAZIRLANIYOR

Milli Elektrikli Tren Seti'nin test ve üretim çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Aba, trenin teknik bilgileri hakkında sunum yaptı.

Aba, trenin frenleme, hız ve genel testlerinin yer aldığı görüntüleri de basın mensuplarına izletti.

AA-20220912-28877183-28877166-MILLI_ELEKTRIKLI_TREN_SETI_RAYLARA_INMEK_ICIN_HAZIRLANIYOR

Basın mensuplarıyla üretim tesisleri ve yapımı tamamlanan trenin içini gezen Aba, treninin iç bölümleri hakkında bilgi verdi.

Daha sonra yapımı tamamlanan iki tren, üretim tesisinde bulunan rayların üzerinde yürütüldü.

Aba, yıl sonunda çalışmaları bitirmeyi planladıklarını belirtti.

AA-20220912-28877183-28877168-MILLI_ELEKTRIKLI_TREN_SETI_RAYLARA_INMEK_ICIN_HAZIRLANIYOR

MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN SETİ

Milli elektrikli tren seti üretimi kapsamında saatte 160 kilometre hıza uygun prototipin montajı ve fabrika testleri tamamlandı.

Milli Elektrikli Tren Seti Projesi kapsamında geliştirilen altyapı ve yetkinlikten yararlanılarak, söz konusu tren setlerinin hızlı tren hatlarında kullanılmak üzere gerekli tasarım değişikliklerinin sağlanmasıyla saatte 225 kilometre hıza çıkabilen Milli Hızlı Tren Projesi'nin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

AA-20220912-28877183-28877168-MILLI_ELEKTRIKLI_TREN_SETI_RAYLARA_INMEK_ICIN_HAZIRLANIYOR

TÜRASAŞ tarafından geliştirilen milli elektrikli lokomotifin tasarım ve üretim çalışmaları devam ediyor. TÜRASAŞ bünyesinde yabancı firma lisansıyla elektrikli ve dizel lokomotif üretilirken söz konusu projelerden elde edilen tecrübenin milli elektrikli lokomotif üretiminde kullanılması amaçlanıyor. (AA)

AA-20220912-28877183-28877171-MILLI_ELEKTRIKLI_TREN_SETI_RAYLARA_INMEK_ICIN_HAZIRLANIYOR

AA-20220912-28877183-28877172-MILLI_ELEKTRIKLI_TREN_SETI_RAYLARA_INMEK_ICIN_HAZIRLANIYOR

AA-20220912-28877183-28877173-MILLI_ELEKTRIKLI_TREN_SETI_RAYLARA_INMEK_ICIN_HAZIRLANIYOR

AA-20220912-28877183-28877175-MILLI_ELEKTRIKLI_TREN_SETI_RAYLARA_INMEK_ICIN_HAZIRLANIYOR

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu tek tek açıkladı: Liralaşma Stratejisi, dolarizasyon, enflasyon, büyüme, işsizlik...Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu tek tek açıkladı: Liralaşma Stratejisi, dolarizasyon, enflasyon, büyüme, işsizlik...
Kamudaki sözleşmeli personel için kadro umudu! Kamudaki sözleşmeli personel için kadro umudu!
Çalışanlar dikkat! Yıllık izinlerle ilgili flaş kararÇalışanlar dikkat! Yıllık izinlerle ilgili flaş karar
Anahtar Kelimeler:
tren
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Sosyal medyada gündem oldu! Özel jetle İstanbul'a geldi

Sosyal medyada gündem oldu! Özel jetle İstanbul'a geldi

Çalışan milyonları kapsıyor! Yüzde 100 zamlı ödenecek

Çalışan milyonları kapsıyor! Yüzde 100 zamlı ödenecek

İşte ucuz konut projesine başvuru şartları...

İşte ucuz konut projesine başvuru şartları...

Otomobilde ‘aldın aldın’ dönemi! Tarih verildi

Otomobilde ‘aldın aldın’ dönemi! Tarih verildi

Otomobil fiyatları için umutla her gece Resmi Gazete’ye bakıyorlar! ‘ÖTV matrah güncellemesi...’

Otomobil fiyatları için umutla her gece Resmi Gazete’ye bakıyorlar! ‘ÖTV matrah güncellemesi...’

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...

“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.