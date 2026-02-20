FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Milyar dolarlık arazi davası: 3 otelin tapularının iptali için yeni hamle

Antalya'da 1958 yılından bugüne devam eden miras davasına konu, milyarlarca dolar değerindeki 2 milyon 400 bin metrekare alan içinde yer alan 5 yıldızlı 3 otelin tapularının iptali için dava açıldı.

Milyar dolarlık arazi davası: 3 otelin tapularının iptali için yeni hamle

Antalya'da 70 yıla yakındır devam eden ve 'Meltem Davası' olarak da bilinen 2 milyon 400 bin metrekarelik araziye ilişkin hak iddia eden mirasçılar, tapu iptal davaları da açmaya başladı.

Kentin en önemli caddelerinden Dumlupınar Caddesi, İsmail Baha Sürelsan Caddesi, 6'ncı Cadde ve 3844 sokağın kapatılmasına ilişkin mahkeme kararı sonrasında mirasçılar, bu kez bölgedeki 5 yıldızlı 3 otelin bulunduğu arazilerin Türkiye Varlık Fonu'na devredilen tapularının iptali için dava açtı.

Milyar dolarlık arazi davası: 3 otelin tapularının iptali için yeni hamle 1

'TAZMİNAT BEDELLERİ ÇOK KOMİK'

Milyarlarca dolar değerindeki arazilerin tescil edildiği Hacı Bekirzade Mehmet Ağa ve Arap Süleyman'ın bazı mirasçıları adına 20 yılı aşkın süredir davayı takip eden avukat Necati Yılmaz, Anayasa Mahkemesi'nin 2019'da çıkan Kamulaştırma Yasası'na Ek 3 maddeyi iptal etmemesi ve çıkan tazminat bedellerinin çok komik olmasının, kendilerini alternatif çözüm yollarına yönlendirdiğini söyledi. Kazandıkları tazminatların bugünkü değerinin 1000- 1500'de 1'ine tekabül eden çok komik rakamlar olduğunu belirten avukat Yılmaz, "Biz de ne yaptık? Kamulaştırma Kanunu'nun geçici 6'ncı maddesi, kamulaştırmasız el atmalara ilişkin birtakım düzenlemeleri içeriyor. Bunlardan biri de 'Mülkiyet hakkından doğan tüm talepler' diyor. 1956 ile 1983 yılları arasında yapılan el atmaları düzenliyor ki bunlar da bu tarihlerdeki yapılan işlemler. 1970'li yıllarda Antalya'nın otel ihtiyacı olduğu düşünülerek kamulaştırmalar yapılmış. Mülkiyet el değiştirmiş. Önce Arsa Ofisi kamulaştırmış, Hazine'ye devretmiş. Hazine de 2017 yılında Türkiye Varlık Fonu'na devretmiş. Ama buraların irtifak hakları çeşitli otellere verilmiş. Gerek AYM gerekse AİHM yapılan kamulaştırma işlemlerinin usulsüz olduğunu söyledi. Şimdi usulsüz kamulaştırma işlemlerinde mal sahibinin çeşitli hakları var. Ya mülkiyetin el değiştirmesine rıza gösterip, parasını isteyebilir yahut tapusunu geri isteyebilir. Parasını istediklerinde bugünkü değerin 1500'de birine tekabül eden bir şey var. Devlet öyle bir düzenleme yaptı Ek 3 maddeyle. Biz de alternatif çözüm yolunu denedik ve Türkiye Varlık Fonu'na devredilen 3 otelin tapularının iptalini istedik" diye konuştu.

Milyar dolarlık arazi davası: 3 otelin tapularının iptali için yeni hamle 2

İKİ PARKTA 77 BİN 500 METREKARE

Ayrıca Cam Piramit Kent Parkı'nda 64 bin metrekarelik alan ile Beach Park içerisindeki 13 bin 500 metrekarelik alanın tapularının iptali için dava açtıklarını belirten avukat Yılmaz, "Eğer bu kamulaştırma işlemleri usule uygun değilse, verilen tescil kararları da 'yolsuz tescil' demektir. Yolsuz tescil nedeniyle tapuların iptalini ve paylar oranını da müvekkillerimiz adına tescili istedik. Cam Piramit toplamı 276 bin metrekare. 212 bin metrekaresi zaten Arap Süleyman Ağa mirasçıları, Hacı Bekirzade Mehmet Ağa mirasçıları ve Hazine adına kayıtlı. 64 bin metrekare yine mirasçılara ait başka bir parselden bedel ödenmeden kamulaştırılmış ve Cam Piramit'in bulunduğu alana eklenmiş. Dolayısıyla onların iptalini istedik. Bizim adımıza olması gereken yerler fakat Hazine adına" dedi.

DEĞERİ MİLYARLARCA LİRA

Öte yandan 3 otel ile Cam Piramit ve Beach Park'ta tapu iptal davasına konu alanın toplam büyüklüğü 192,5 dönüm. Bölgedeki metrekare rayiç değer ise 90-100 bin TL olarak tahmin ediliyor. Buna göre söz konusu arazilerin değeri milyarlarca liraya tekabül ediyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmzalar atıldı! Türkiye ile Suudi ACWA Power Arasında Enerjide Yeni Dönemİmzalar atıldı! Türkiye ile Suudi ACWA Power Arasında Enerjide Yeni Dönem
Bakan Şimşek "İlk kez bu kadar ilgi görüyorum" diyerek açıkladı! Bakan Şimşek "İlk kez bu kadar ilgi görüyorum" diyerek açıkladı! Bakan Şimşek "İlk kez bu kadar ilgi görüyorum" diyerek açıkladı! Bakan Şimşek "İlk kez bu kadar ilgi görüyorum" diyerek açıkladı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
antalya miras
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.