Milyonlar artık saatler sayıyor! Emekli zammında "sürpriz" detayı! En düşük emekli maaşı için 3 formül: "Mutlaka refah payı veya seyyanen zam verilmeli"

Milyonlarca emeklinin maaş zammı için geri sayımı başladı. Türkiye İstatistik Kurumu yarın haziran ayı enflasyonunu açıklayacak. Haziran ayının enflasyonunun açıklanmasıyla emeklinin alacağı enflasyon farkı da netleşecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Beştepe’deki toplantının ana gündemi emekli aylıklarında yapılacak artış ve yeni vergi paketi olacak. Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bir sunum yapması bekleniyor. İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan formüller...

Ocak ayı enflasyonu aylık 6.70, şubat 4.53, mart 3.16, nisan 3.60, mayıs 3.3, oldu. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, "Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,52. Bu veriler ışığında ilk 6 aylık tahmini enflasyon yüzde 25.81 çıkması bekleniyor. SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı bu oran üzerinden değerlendiriliyor" dedi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN BEKLEYEN ORAN

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Memur ve memur emeklisinin zam oranı toplu sözleşmeyle belirleniyor. 2024 ikinci yarısı için yüzde 10'luk bir toplu sözleşmeye imza atıldı. Tahmini yüzde 20.34'lik zam bekleniyor.

REFAH PAYI

Refah payı beklentisi var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı refah payı çalışmalarının olmadığını söyledi ama son kararı yine sayın Cumhurbaşkanı verecektir.

Geçen dönemde de refah payına güncelleme yapıldı. Bu veriler ışığında maaşlar ne olacak? SSK 2000 öncesi 11.367 maaş alanın maaşı 14 bin 300 liraya geliyor. SSK 2000 sonrası 8 bin TL ve altı maaş alanların zammı 10 bin TL oluyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA KONUŞULAN 3 ALTERNATİF

Taban aylığına konuşulan 3 tane alternatif var. 8 bin TL'nin altında olanlara seyyanen bir fark verilip sonrasında enflasyon farkı eklenmesi söz konusu olabilir.

İkinci alternatif yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 38. 10 bin TL üzerinden 13 bin 800 lira olma ihtimali var. Son alternatif ise 12 bin 500 TL veya 15 bin TL arasında taban aylığı değişmesi söz konusu olabilir. Buraya mutlaka refah payı ya da seyyanen zam olması gerek. 8 bin TL ve altında maaş alan emeklilerimiz açlıkla sınanıyor, yoksullukla mücadele ediyor. Buraya mutlaka bir müdahale yapılması gerekli.





