Milyonlar asgari ücret konuşurken TÜİK'ten dikkat çeken veri: İşsizlik oranlarında büyük gerileme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı en son yüzde 9,1 ile tek haneli seviyelerde kalmaya devam etmişti. Eylül’de ise yüzde yüzde 8,5 seviyesinde oldu.

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