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Milyonlar asgari ücret konuşurken TÜİK'ten dikkat çeken veri: İşsizlik oranlarında büyük gerileme

11.12.2023 10:06 | Son Güncelleme:
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Milyonların gündeminde asgari ücret Ocak 2024 zammı yer alırken işsizlik rakamlarında dikkat çeken veriyi TÜİK açıkladı. Ekim ayı isşizlik rakamları belli oldu. Buna göre söz konusu ayda işsizlik bir önceki ay yüzde 9,1 iken yüzde 8,5 seviyesine geriledi.

Milyonlar asgari ücret konuşurken TÜİK'ten dikkat çeken veri: İşsizlik oranlarında büyük gerileme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı en son yüzde 9,1 ile tek haneli seviyelerde kalmaya devam etmişti. Eylül’de ise yüzde yüzde 8,5 seviyesinde oldu.

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