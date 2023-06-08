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Milyonlar merak ediyor! Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Canlı yayında beklediği rakamı açıkladı...

08.06.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca vatandaş temmuz ayında yapılacak asgari ücret zammını bekliyor. Yapılacak ara zamla ilgili ise flaş bir hesaplama geldi. Sosyal güvenlik uzmanı Mert Nayır, asgari ücrette beklediği rakamı açıkladı.

Milyonlar merak ediyor! Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Canlı yayında beklediği rakamı açıkladı...

Dolar ve enflasyon yüksek seyirlerde devam ederken, gözler yeni asgari ücrete çevrildi. Temmuz ayında yapılacak ara zammın ne kadar olacağı ise merak konusu oldu. Sosyal güvenlik uzmanı Mert Nayır, Haber Global'de asgari ücrete ara zamla ilgili soruları yanıtladı.

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'TEMMUZDA ZAM BEKLİYORUZ'

Nayır, "Seçim öncesi en önemli vaatlerden biri asgari ücretti. Milyonların gözü kulağı temmuzda açıklanacak asgari ücrette olacak. Geçtiğimiz yıllara kadar tek tip asgari ücret kullanıyorduk, geçen yıl ara zam yapıldı olağanüstü şartlardan dolayı. Bu sene yeşil ışık vardı. Olağanüstü şartlar oluşursa diye, seçim öncesi sözü de verildiği için bekliyoruz temmuz ayı için" dedi.

500 DOLARA DİKKAT ÇEKTİ

Nayır, olasılıklarla ilgili işçi ve işveren taraflarını baz alarak şunları söyledi:

"İşçi tarafının beklentileri... Şu anda 8506 liralık net asgari ücret var. Yılbaşında 455 dolara denkti. 10 bin 620 TL'ye tekabül ediyordu. 500 dolar rakamlarını duyuyoruz günlerdir. 8 Haziran'daki dolar kuru üzerinden 11 bin 680 liralık net bir asgari ücret ortaya çıkacak.

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YENİ ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

İşveren tarafı ne bekliyor? Diyorlar ki 400 dolarlık bant korunmalı. Yılbaşında yüksek zam yapıldı, temmuzda zam yapılmayacağı söylendi. Bu da bugünkü kurda 9300 TL.

Yüzde 20, 25, 30'luk senaryolar var. Benim beklediğim 10 bin 500 ile 11 bin lira olur. 10 bin 600 liralık net bir asgari ücretin olmasını bekliyoruz."

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