Milyonlar nefesini tuttu: Memur ve emekli için zam tablosu oluşuyor!

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak? Ocak ayına sayılı günler kala milyonlarca çalışan ve emekli ne kadar zam alacağını araştırıyor. 3 Aralık Çarşamba günü ise Kasım ayının enflasyon oranı açıklanacak. Peki milyonlarca vatandaş yeni yılda ne kadar zam alacak? İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Geri sayım başladı! Yeni yıla yaklaşıyorken memur ve emekli de yeni maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Yıl sonu enflasyon beklentilerinde değişiklik yapılmasının ardından zam oranlarının nasıl olacağı hesaplanmaya başladı.

Milyonlar nefesini tuttu: Memur ve emekli için zam tablosu oluşuyor! 1

3 Aralık Çarşamba günü TÜİK Kasım enflasyonunu saat 10.00'da duyuracak. Heyecanla beklenen verinin açıklanmasının ardından 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak. SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisinin Ocak ayı zammı için kesin maaş tablosu da ortaya çıkmaya başlayacak.
Milyonlar nefesini tuttu: Memur ve emekli için zam tablosu oluşuyor! 2

EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Peki 2026 için masada hangi formüller var? 4 aylık enflasyon farkına göre, SSK ve Bağkur emeklileri şimdiden yüzde 10.25'lik zammı cebine koydu. Buna göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 10,25'lik artışla 18 bin 611 TL maaş alacaklar.

GÖZLER 5 OCAK'TA

Milyonlar nefesini tuttu: Memur ve emekli için zam tablosu oluşuyor! 3

Kesin zam oranları için ise gözler 5 Ocak'ta açıklanacak olan zam oranlarında. Enflayson tahminlerine göre, en düşük emekli aylığının yüzde 12,84'lük bir artış ile 19 bin 49 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

6 aylık enflasyon farkına göre, maaş zamlarının şu şekilde olması bekleniyor:

Milyonlar nefesini tuttu: Memur ve emekli için zam tablosu oluşuyor! 4

MEMURLAR OCAK AYINI BEKLİYOR

Memur ve memur emeklisi ise topu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zammın yanında enflasyon farkı da alacak. Ayrıca 1000 TL'lik seyyanen zam da yapılacak. Yani tahminler gerçekleşirse memur ve memur emeklisi %19,14'lük zam alacak. Bu da 22 bin 671 TL olan en düşük memur emeklisi aylığının 27.010 TL'ye çıkması demek.
Milyonlar nefesini tuttu: Memur ve emekli için zam tablosu oluşuyor! 5

SSK BAĞ-KUR emeklileri ile memur emeklileri arasında %6,30'luk zam farkı oluşacak. Beklenti bu farkın refah payı olarak verilmesi yönünde. Şayet refah payı verilirse en düşük emekli aylığının 20 bin TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.
Kaynak: ATV

Anahtar Kelimeler:
Memur Zam bağkur emekli ssk
