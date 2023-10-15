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Milyonlar zamlı asgari ücreti beklerken kritik tarih belli oldu! Sendikalar ve bakanlık bir araya geliyor

15.10.2023 13:13 | Son Güncelleme:
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Asgari ücrette yeni zam senaryoları çizilmeye devam ederken 5 yıl aranın ardından önümüzdeki günlerde önemli bir toplantı gerçekleşecek. Son toplantısında asgari ücrete enflasyon zammı, kıdem tazminatı gibi başlıkları ele alan Üçlü Danışma Kurulu bir kez daha toplanacak. Sendikalar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da katılacağı toplantının detayları belli oldu.

Milyonlar zamlı asgari ücreti beklerken kritik tarih belli oldu! Sendikalar ve bakanlık bir araya geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada asgari ücrete zam üzerinde çalıştıklarının mesajını vererek "Önemli bir gündemimiz var" demişti. Milyonlarca asgarinin gözü kulağı, 20 Ekim'de Üçlü Danışma Kurulu'nun yapacağı toplantıya çevrildi. Toplantının başkanlığını Bakan Işıkhan'ın yapması bekleniyor. Kurul son toplantısında kıdem tazminatını da masaya yatırmıştı.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Son olarak 15 Ekim 2018'de dönemin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yapılan Üçlü Danışma Kurulu'nun yeniden toplanması için çalışmalar tamamlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve ilgili kurumlara gönderdiği yazıyla kurulun 20 Ekim'de toplanacağını duyurdu.

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması!

Beş yıl aradan sonra toplanacak Kurul, "Türkiye Yüzyılı'nda sosyal diyalog" temasıyla düzenlenecek.

Başkanlığını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yapması beklenen kurulda, çalışma hayatının gündemindeki sorunlar dile getirilecek ve çözüm önerileri ele alınacak.

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ASGARİ ÜCRET, KIDEM TAZMİNATI SENDİKALAŞMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 5 yıl önce yapılan toplantıya TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve çeşitli sendikaların temsilcileri katılmıştı.

Bu toplantıda asgari ücrete enflasyon zammı, KİT'lerdeki taşeron işçilere kadro, sendikal örgütlülüğün önündeki engeller ve kıdem tazminatı başlıkları ele alınmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret kıdem tazminatı

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