SON DAKİKA | Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! "Önemli bir gündemimiz var"

Son dakika asgari ücret haberi: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Ocak 2024’te bir kez daha belirlenecek asgari ücret zammı şimdiden merak konusu oldu. Asgari ücret zammı için çeşitli oranlar konuşulmaya başlarken Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete yönelik bir açıklama geldi. İşte son dakika asgari ücret haberinin detayları...

Bakan Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) düzenlediği Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Orta Vadeli Program'ın ekonominin yol haritasını net bir şekilde ortaya koyduğunu anlattı.

"YIL SONUNDA ASGARİ ÜCRETTE BU YÜKÜ HAFİFLETMEK ADINA ÖNEMLİ BİR GÜNDEMİMİZ OLDUĞUNU PAYLAŞMAK İSTERİM"

Ekonomide birinci önceliklerinin tüm vatandaşların refahını mümkün olan en üst seviyeye çıkarmak olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Bu bağlamda enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak hedefidir. Dolayısıyla yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu da sizinle paylaşmak isterim. Gerek sizlerle gerek işçilerimizin temsilcisi konumundaki konfederasyonlarla istişare içinde olacağız. Bu süreçte de karşılıklı anlayış ve işbirliğini teşvik etmeye davet edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, ancak sosyal diyalogla iş dünyasının güçlendirilebileceğini, işçilerin hak ettikleri yaşam koşullarına kavuşmalarının desteklenebileceğini, sürdürülebilir büyüme ve istihdamın da bu şekilde gerçekleştirilebileceğini söyledi.

"İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ KOŞULLARIN ÖZELLİKLE SABİT GELİRLİ ÇALIŞANLAR AÇISINDAN NE DENLİ ZOR OLDUĞUNU DA DİKKATE ALMAMIZ GEREK"

İşverenler ile işçilerin aynı gemide yol aldığını dile getiren Işıkhan, "Her iki taraf da ülkemizin refahına katkı sağlamak için önemli rolleri yerine getirmektedir. Bu nedenle gelecekteki zorlukları aşmak ve ekonomik istikrarı sürdürmek için birlikte çalışmamız ve içinde bulunduğumuz koşulların özellikle sabit gelirli çalışanlar açısından ne denli zor olduğunu da dikkate almamız gerektiğini sizlerle paylaşmak isterim." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, şöyle konuştu:

"Sonuç olarak aralık ayında başlayacak 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret artışı ile ilgili çalışmaları sizlerle ve işçi sendikaları konfederasyonlarımızla istişare halinde sürdüreceğiz. Çalışma hayatımızın vazgeçilmez sosyal ortaklarını desteklemek üzere biz de bakanlık olarak gerekli adımları atmaya hazırız. Ancak bu sürecin başarılı bir şekilde sonuçlanması için sosyal diyalog kilit bir kavramdır. Birlikte çalışarak iş dünyamızı güçlendirebilir, işçilerimizin yüzünü güldürebilir ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayabiliriz. Ben hem işçinin hem de işverenin bakanıyım. Haklarınızın ve sorunlarınızın takipçisiyim."

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Ocak ayına göre brüt asgari ücret 3 bin 406 lira artarak 10 bin 8 liradan 13 bin 414 liraya, net asgari ücret ise 2 bin 895 lira artarak 8 bin 506 liradan 11 bin 402 liraya yükselmişti. Asgari ücret şu anda 11 bin 402 TL olarak uygulanıyor.