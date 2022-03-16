FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Milyonlarca aboneye elektrik uyarısı: BEDAŞ uyardı: Yüzde 20'yi aştığında...

Milyonlarca aboneye elektrik uyarısı: BEDAŞ uyardı: Yüzde 20'yi aştığında...

16.03.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BEDAŞ'tan , elektrik abonelerine 'güç aşımı' konusunda önemli uyarı geldi. Elektrik arızalarının yaklaşık yüzde 20'sinin ana kaynağı olan "güç aşımı" konusunda tüketicileri dikkatli olmaya çağırırken, böyle bir durumda neler yapılması gerektiği konusunda bilgilendirmede bulundu.

Milyonlarca aboneye elektrik uyarısı: BEDAŞ uyardı: Yüzde 20'yi aştığında...

İstanbul Avrupa Yakası’nda 5,3 milyondan fazla tüketiciye dağıtım hizmeti veren BEDAŞ, elektrik arızalarının yaklaşık yüzde 20’sinin ana kaynağı olan ‘güç aşımı’ konusunda tüketicileri dikkatli olmaya çağırırken, böyle bir durumda neler yapılması gerektiği konusunda bilgilendirmede bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrik tüketicilerinin sistemden bağlantı anlaşmalarının üzerinde güç çekmesi, elektrik altyapısında ağır hasara neden olurken tüketicilerin can ve mal güvenliğini tehdit ediyor.

Bazı tüketicilerin bağlantı gücünün üzerinde güç çekmesi nedeniyle, kablo ve trafoların üzerindeki yükü artıran güç aşımı, can ve mal güvenliği riski yaratan yangın ve patlamalara da yol açabiliyor.

Açıklamaya göre, zamanla tüketilen elektrik miktarı arttığı halde, güç artışına gidilmeyebiliyor. Mevzuata göre tüketici, dağıtım şebekesine bağlı bağlantı gücünü, sistemin güvenliği üzerinde risk oluşturacak şekilde iki dönem üst üste yüzde 20 aştığında dağıtım bağlantı anlaşması hükümleri ihlal edilmiş sayılıyor.

Sağlık ve güvenlik riski oluşturan güç aşımı konusunda tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktalar ise BEDAŞ tarafından şu şekilde aktarıldı;

TÜKETİCİ BAĞLANTI GÜCÜNÜ AŞMAMAYA ÖZEN GÖSTERMELİ.

  • Eğer güç aşımı yapıldıysa ve iki defa üst üste yüzde 20’den fazla sistemden güç çekildiyse yetkili elektrik fen adamı (mühendis, tekniker, teknisyen) aracılığıyla güç artışı talebinde bulunmalı.

  • Güç aşımı ihbarı aboneye ulaştığında en yakın müşteri operasyon ve destek merkezine giderek detaylı bilgi alınmalı. (AA)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Akaryakıtta indirim rüzgarı! Bir indirim daha yolda...Son dakika: Akaryakıtta indirim rüzgarı! Bir indirim daha yolda...
Petrol fiyatları sert düştü! Akaryakıta indirim yoldaPetrol fiyatları sert düştü! Akaryakıta indirim yolda
Motorin fiyatına indirim geldi!Motorin fiyatına indirim geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rus savaş gemileri Odessa kıyılarını bombaladı

Rus savaş gemileri Odessa kıyılarını bombaladı

Özgür Demirtaş ile Kıraç tartışmasına Şahan da katıldı: Kırmızı çizgimizdir

Özgür Demirtaş ile Kıraç tartışmasına Şahan da katıldı: Kırmızı çizgimizdir

Benzin ve motorin fiyatına indirim geldi

Benzin ve motorin fiyatına indirim geldi

Süre 21 Mart'ta doluyor! Dikkat çeken açıklama

Süre 21 Mart'ta doluyor! Dikkat çeken açıklama

Dolar fiyatı için en önemli gün geldi!

Dolar fiyatı için en önemli gün geldi!

Rus tahvilleri için kritik gün! Borcu ödeyemezse...

Rus tahvilleri için kritik gün! Borcu ödeyemezse...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Omicron’dan daha tehlikeli! Diğerlerinden farklı: İşte belirtileri

Omicron’dan daha tehlikeli! Diğerlerinden farklı: İşte belirtileri

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Sabri'nin pilot eşi yeni ehliyetini duyurdu! Sosyal medya yıkıldı

Sabri'nin pilot eşi yeni ehliyetini duyurdu! Sosyal medya yıkıldı

Ben kahvemi hep lezzetli içmek isterim diyenler için inceledik

Ben kahvemi hep lezzetli içmek isterim diyenler için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.