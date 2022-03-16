Milyonlarca aboneye elektrik uyarısı: BEDAŞ uyardı: Yüzde 20'yi aştığında...

İstanbul Avrupa Yakası’nda 5,3 milyondan fazla tüketiciye dağıtım hizmeti veren BEDAŞ, elektrik arızalarının yaklaşık yüzde 20’sinin ana kaynağı olan ‘güç aşımı’ konusunda tüketicileri dikkatli olmaya çağırırken, böyle bir durumda neler yapılması gerektiği konusunda bilgilendirmede bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrik tüketicilerinin sistemden bağlantı anlaşmalarının üzerinde güç çekmesi, elektrik altyapısında ağır hasara neden olurken tüketicilerin can ve mal güvenliğini tehdit ediyor.

Bazı tüketicilerin bağlantı gücünün üzerinde güç çekmesi nedeniyle, kablo ve trafoların üzerindeki yükü artıran güç aşımı, can ve mal güvenliği riski yaratan yangın ve patlamalara da yol açabiliyor.

Açıklamaya göre, zamanla tüketilen elektrik miktarı arttığı halde, güç artışına gidilmeyebiliyor. Mevzuata göre tüketici, dağıtım şebekesine bağlı bağlantı gücünü, sistemin güvenliği üzerinde risk oluşturacak şekilde iki dönem üst üste yüzde 20 aştığında dağıtım bağlantı anlaşması hükümleri ihlal edilmiş sayılıyor.

Sağlık ve güvenlik riski oluşturan güç aşımı konusunda tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktalar ise BEDAŞ tarafından şu şekilde aktarıldı;

TÜKETİCİ BAĞLANTI GÜCÜNÜ AŞMAMAYA ÖZEN GÖSTERMELİ.