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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Yüksek mahkemeden ‘hasar değer kaybı’ kararı

24.09.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor. Kazaya karışan araçlardaki değer kayıpları için Yargıtay’dan flaş karar… İkinci el araçlarda değer kaybı önlenecek. Bir vatandaş maddi hasar gelen aracı için yüzde yüz kusurlu olan aracın trafik sigorta poliçesini düzenleyen sigorta şirketine, araçtaki değer kaybının karşılanması amacıyla dava açtı. Yargıtay emsal karara imza atarak araçların hasar öncesi ve sonrası değer karşılaştırılması yapılarak aradaki farkın belirlenmesine karar verdi.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Yüksek mahkemeden ‘hasar değer kaybı’ kararı

Kazaya karışan araçlardaki değer kayıplarına yönelik tartışmalar Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin emsal kararıyla yeni bir boyut kazandı. Yüksek mahkeme, 'trafik kazalarında değer kaybı; aracın kazadan önceki ikinci el değeri ile onarıldıktan sonraki ikinci el değeri arasındaki farktır' tanımına dikkat çekti. Emsal kararla birlikte; araçtaki değer kaybı belirlenirken, aracın markası, yaşı, modeli ve hasar gördüğü kısımları dikkate alınarak aracın kaza tarihinden önceki 2. el satış değerinin tespiti ile aracın tamir edildikten sonra ikinci el satış değerinin tespiti ve arasındaki fark göz önüne alınacak.

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SİGORTA ŞİRKETİNE DAVA

Maddi hasarlı trafik kazası sonrası taraflar araçlardaki onarım telaşına düştü. Aracında büyük çapta maddi hasar meydana gelen kazazede, yüzde yüz kusurlu olan aracın trafik sigorta poliçesini düzenleyen sigorta şirketine, araçtaki değer kaybının karşılanması amacıyla dava açtı. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin yolunu tutan kazazede, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla araçtaki değer kaybının temerrüt tarihinden işleyecek reeskont faizi ile davalıdan tahsilini talep etti. Davalı avukatı, davanın reddini savundu. Mahkeme; toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın reddine karar verdi. Karar kesinleşince devreye adalet Bakanlığı girdi. Bakanlık, kararın kanun yararına bozulmasını talep etti. Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bir karara imza attı.

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HASAR ÖNCESİ VE SONRASI DEĞER KARŞILAŞTIRMASI YAPILACAK

Kararda şöyle denildi:

"Yargıtay uygulamasına göre değer kaybı, aracın trafik kazası sonucu hasarlanıp onarılmasından sonraki değeri ile hiç hasarlanmamış haldeki değeri arasındaki farka ilişkin olup, araçtaki değer kaybı belirlenirken, aracın markası, yaşı, modeli ve hasar gördüğü kısımları dikkate alınarak aracın kaza tarihinden önceki 2. el satış değerinin tespiti ile aracın tamir edildikten sonra ikinci el satış değerinin tespiti ve arasındaki fark göz önüne alınmaktadır. Bilirkişi raporunda Yargıtay uygulamasına göre hesaplama yapan seçenek yerine, genel şartlara göre hesaplama yapan seçeneğin hükme esas alınması doğru olmayıp kanun yararına bozma talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
araç sigorta fiyatları
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