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Milyonlarca çalışana 3 aylık tazminat hakkı! Başvuru yapmayanların hakkı yanar...

13.03.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışırken askerlik görevini yerine getirmek için giden işçinin, askerlik dönüşünde işini geri alma hakkı bulunuyor. Eğer patron çalışanı işe geri almazsa tazminat ödemek zorunda kalıyor. Ancak işçinin, işe geri dönme hakkından yararlanması için detaylar bulunuyor.

Milyonlarca çalışana 3 aylık tazminat hakkı! Başvuru yapmayanların hakkı yanar...

Milyonlarca işçi ve işveren için geçerli flaş tazminat kararı! İş mevzuatına göre işçi ile işverenler hizmet sözleşmesi yapıp yapmamak konusunda serbesttir. Bununla birlikte bazı durumlarda işverenin sözleşme zorunluluğu bulunur. Bunlardan biri de, askerlik için işe ara veren işçinin görevini yaptıktan sonra işe geri alınma zorunluluğudur.

ÜÇ AYLIK ÜCRET KADAR TAZMİNAT ÖDER

Vatana hizmet için askerliğe giden işçi, geri döndüğünde yeniden istihdam edilmedir. Bu kurala uymayan işverenler tazminat ödemesiyle karşı karşıya kalır. İş Kanunun “Askerlik ve kanundan doğan çalışma” başlıklı madde hükümlerine göre; herhangi bir askerî ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak 2 ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır.

Yukarıda yer alan şartların sağlaması halinde işveren, iş sözleşmesi yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma talebindeki işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat ödemek zorunda kalır. Öte yandan yasada, işçinin yeniden işe başlamasıyla ilgili mecburiyet yer almıyor.

Milyonlarca çalışana 3 aylık tazminat hakkı! Başvuru yapmayanların hakkı yanar...

SÜRE SINIRI BULUNUYOR

Ancak işçinin, işe geri alınma hakkının bulunması için askerlik görevinin sona ermiş olması gerekiyor. İş Kanununda bulunan maddeye göre askerî ya da kanuni ödev nedeniyle işten ayrılan işçilerin, bu dönemin sona ermesinin ardından askerlikten önce çalıştıkları işe devam etmek için 2 ay içinde başvuruda bulunması gerekir. Eğer 2 ay süre biterse bu hak yanar. Ancak işveren, işçi başvurusunun üzerinden 2 ay geçmesine rağmen, talep ettiği takdirde işçiyi yeniden işe alabilir.

İşçinin, eski yaptığı işi dolu ise ve benzeri pozisyonlarda boş ver var ise, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek başlamak zorundadır. Ücretlerin azalmaması, çalışma şartlarının zorlaştırılmaması gerekir.

Ayrıca işverenin, askerlik dönüşü işçileri yeniden işe almaması durumunda hakkında idari para cezası kesilmesine ilişkin düzenleme bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tazminat Asker İşçi
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