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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 42 bin lirayı aşacak! Kıdem tazminatı için bu tarihe dikkat, 7 bin TL kaybınız olabilir

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.06.2024 10:15
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Milyonlar temmuz ayındaki zam dönemine kilitlendi. Emekliler ve memurlar için zam mesaisi temmuzda sona erecek. Maaş zammıyla da kıdem tazminatında tavan fiyat değişiyor. Kıdem tazminatında dilekçe vereceğiniz tarihe dikkat! 7 bin TL kaybınız olabilir.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 42 bin lirayı aşacak! Kıdem tazminatı için bu tarihe dikkat, 7 bin TL kaybınız olabilir

İşten tazminatıyla ayrılacak ya da emekli olacakları ilgilendiren kıdem tazminatında tavan fiyat değişiyor. 35.057 lira olarak uygulanan tavan fiyat temmuz 2024 itibariyle 42 bin 75 lira olacak. Kıdem tazminatı dilekçesini hangi ayda vermek daha avantajlı? İşte detaylar...

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MEMUR MAAŞI ZAMMIYLA YENİDEN DEĞERLENİYOR

Milliyet'e konuşan ekonomist Muhammet Bayram, "Emekli olmak isteyenler tazminatları dikkate almaya başladılar. Kıdem tazminatı oranı memur maaşına yapılacak zam ile yeniden değerleniyor. Bu katsayı da artıyor." dedi.

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"ŞU ANDA ÜST TAVAN 35 BİN TL"

Bayram şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda kıdem tazminatı üst tavanı 35 bin TL seviyesinde. Bir kişi 10 yıl çalışsa maksimum 350 bin TL alabiliyor.

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"TEMMUZ AYINDA DAHA FAZLA TAZMİNAT ALABİLİRLER"

Eğer emekliler temmuz ayını beklerse memur maaşlarına en az yüzde 25 oranında artış yapılacak. Emekli olacaklar temmuz ayında dilekçe verirlerse kıdem tazminatını daha fazla alabilirler.

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EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞİR Mİ?

Kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Memur maaş katsayısı artarsa kıdem tazminatı tavanı yükseliyor. Haziran ya da temmuz ayında dilekçe verdiklerinde emeklilerin maaşları değişmez. Burada sadece alacakları kıdem tazminatı temmuz ayı sonrası daha yüksek olacaktır."


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