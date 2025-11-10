Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 'Özlenen seviyeye getirilecek gibi gözüküyor' Emekli maaşı...

Cumhurbaşkanlığı programı ile 2026 yılında çalışanların aylık bağlama oranında düzenlemeye gidilecek. Yapılacak artış çalışanların emekliliklerinde alacakları emekli maaşını doğrudan etkileyecek. Peki, milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenlemenin detayları ne? İşte ayrıntılar...

"ÖZLENEN SEVİYEYE GETİRİLECEK GİBİ"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; SGK Uzmanı Murat Bal "Aylık bağlama oranları özlenen seviyeye getirilecek gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

Daha fazla çalışana daha yüksek emekli maaşı geliyor. Bal "Kişilerin sistemde kalış süresini artırmak amaçlanıyor" dedi. Aylık bağlama oranının 99 öncesinde yüzde 60'la 76 arasında olduğu, yani o dönemde 100 bin lira maaş alan bir kişi 60 bin ile 76 bin lira emekli maaşı alıyor olduğu aktarıldı. Bal "Sektöre ve iş koluna göre değişiyordu" şeklinde konuştu. Ancak 99 sonrası sistemin değiştiği vurgulandı. Bal "Yaklaşık 5 - 10 puanlık bir düşüm oldu 99-2008 arasında" dedi. 2008'den sonra bu oranın yüzde 50 hatta yüzde 30'a kadar düştüğü belirtildi.

Bal "Kök maaşınızın neredeyse yarısı kadar bağlanır hale geldi. Tabii bu da işte bugün emekli maaşlarımızın gerçekten çok düşük kalmasına sebebiyet verdi" şeklinde konuştu.

Yeni düzenleme ile ilgili tahminlerin ise yüzleri güldürdüğü aktarıldı.

"TAHMİNİMCE YÜZDE 50'NİN ÜZERİNE ÇIKARACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Bal "Tahminimce yüzde 50'nin üzerine çıkaracak gibi gözüküyor aylık bağlama oranlarını ama bizim beklentimiz 60-76 seviyeleri yani 99 öncesine dönmek" şeklinde konuştu.

Peki işçi ve işverenden ekstra bir para kesilecek mi? Bununla ilgili Bal "İşçi ve işveren bu %1 haricinde ekstra bir para ödemeyecek" dedi.