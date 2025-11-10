FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 'Özlenen seviyeye getirilecek gibi gözüküyor' Emekli maaşı...

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan detaylara göre; aylık bağlama sistemi kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde yeniden düzenlenecek. Bu konuda reform alanları tespit edilecek ve bu alanlarla ilgili çalışmalar yapılacak. Bu gelişme sonrası milyonlarca çalışanı ilgilendiren emekli maaşını etkileyebilecek düzenlemenin detayları merak ediliyor. Uzman isim "Aylık bağlama oranları özlenen seviyeye getirilecek gibi gözüküyor" dedi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 'Özlenen seviyeye getirilecek gibi gözüküyor' Emekli maaşı...
Hande Dağ

Cumhurbaşkanlığı programı ile 2026 yılında çalışanların aylık bağlama oranında düzenlemeye gidilecek. Yapılacak artış çalışanların emekliliklerinde alacakları emekli maaşını doğrudan etkileyecek. Peki, milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenlemenin detayları ne? İşte ayrıntılar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor Özlenen seviyeye getirilecek gibi gözüküyor Emekli maaşı... 1

"ÖZLENEN SEVİYEYE GETİRİLECEK GİBİ"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; SGK Uzmanı Murat Bal "Aylık bağlama oranları özlenen seviyeye getirilecek gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor Özlenen seviyeye getirilecek gibi gözüküyor Emekli maaşı... 2

Daha fazla çalışana daha yüksek emekli maaşı geliyor. Bal "Kişilerin sistemde kalış süresini artırmak amaçlanıyor" dedi. Aylık bağlama oranının 99 öncesinde yüzde 60'la 76 arasında olduğu, yani o dönemde 100 bin lira maaş alan bir kişi 60 bin ile 76 bin lira emekli maaşı alıyor olduğu aktarıldı. Bal "Sektöre ve iş koluna göre değişiyordu" şeklinde konuştu. Ancak 99 sonrası sistemin değiştiği vurgulandı. Bal "Yaklaşık 5 - 10 puanlık bir düşüm oldu 99-2008 arasında" dedi. 2008'den sonra bu oranın yüzde 50 hatta yüzde 30'a kadar düştüğü belirtildi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor Özlenen seviyeye getirilecek gibi gözüküyor Emekli maaşı... 3

Bal "Kök maaşınızın neredeyse yarısı kadar bağlanır hale geldi. Tabii bu da işte bugün emekli maaşlarımızın gerçekten çok düşük kalmasına sebebiyet verdi" şeklinde konuştu.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor Özlenen seviyeye getirilecek gibi gözüküyor Emekli maaşı... 4

Yeni düzenleme ile ilgili tahminlerin ise yüzleri güldürdüğü aktarıldı.

"TAHMİNİMCE YÜZDE 50'NİN ÜZERİNE ÇIKARACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Bal "Tahminimce yüzde 50'nin üzerine çıkaracak gibi gözüküyor aylık bağlama oranlarını ama bizim beklentimiz 60-76 seviyeleri yani 99 öncesine dönmek" şeklinde konuştu.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor Özlenen seviyeye getirilecek gibi gözüküyor Emekli maaşı... 5

Peki işçi ve işverenden ekstra bir para kesilecek mi? Bununla ilgili Bal "İşçi ve işveren bu %1 haricinde ekstra bir para ödemeyecek" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi iflasın eşiğinde!Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi iflasın eşiğinde!
10 Kasım Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları10 Kasım Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları

Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı çalışan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

SON DAKİKA | Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA | Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.