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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yemek kartıyla market alışverişinde yeni dönem... Danıştay kararını verdi

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
02.01.2025 16:44
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Türkiye'de milyonlarca çalışan, market alışverişlerinde yemek kartı kullanıyordu. Konuyla ilgili olarak Danıştay dikkat çeken bir karara imza attı. İş yerlerinde çalışanlara verilen yemek kartları, yemek dışında başka bir amaçla kullanılmazsa, tutarına bakılmaksızın sosyal sigorta primi kesilmeyecek. Yemek kartlarının market harcamalarında kullanılması halinde ise günlük 158 TL'lik kısım prim kesintisinden istisna tutulacak, bu tutarı aşan kısımdan prim kesilecek.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yemek kartıyla market alışverişinde yeni dönem... Danıştay kararını verdi

Türkiye'de milyonlarca çalışan iş yerlerinin kendilerine sağladıkları yemek kartları ile market alışverişini yapıyordu. Birçok hane ev ekonomisini bu harcamalar üzerine kurarken, Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, geçtiğimiz aylarda yaptığı çağrı ile yemek kartlarının marketlerde kullanımına yönelik kısıtlama getirilmesini talep etmişti.

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RESTORAN HARCAMALARINDA PRİM İSTİSNA TUTARI KALDIRILDI

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre Danıştay bu çağrı ile ilgili olarak harekete geçti. Karara göre yemek kartı ile yapılacak restoran harcamalarında tutara bakılmaksızın prim istisna tutarını kaldırıldı. Bu değişiklik, işverenlerin çalışanların yemek kartlarına yönelik daha yüksek ödemeler yapmasını teşvik edecek olsa da, söz konusu yeni uygulamada marketlerin kapsam dışı bırakılması, bu yöntem ile market alışverişini gerçekleştiren vatandaşları da zor duruma sokacak.

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SGK genelgesine göre, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yemek bedeli adı altında işverence çalışanlara yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar belirlenirken çalışılan gün sayısı x 158 TL’lik tutar dikkate alınacak. İşçi bir ayda 26 gün çalışmışsa 4.108 TL’lik tutar için prim istisnası uygulanacak.

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İŞ YERİNDE VERİLEN YEMEK HARCAMASININ TAMAMI PRİM KESİNTİSİNDEN MUAF

İşverenlerce iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmesi amacıyla yapılan harcamaların tamamı prime esas kazancın dışında tutulacak. Bu harcamalar için sosyal sigorta primi kesilmeyecek.

Yemeğin iş yerinde veya iş yeri dışında yapıldığına bakılmaksızın işverenlerin başka lokanta veya catering şirketleriyle anlaşarak iş yerinde yemek verilmesi halinde de yapılan harcamalardan sigorta primi kesilmeyecek.

İşverenin çevredeki lokantalarla anlaşarak işçilerin yediği öğle yemeğinin parasını doğrudan lokantaya ödemesi halinde de hiçbir şekilde sigorta primi kesintisi yapılmayacak.

İŞVERENCE İŞÇİYE NAKİT VERİLEN YEMEK BEDELİNİN 158 TL’Sİ MUAF

İşverenin çalışanlara yemek bedeli adı altında nakit olarak yaptığı ödemelerin günlük 158 TL’lik tutarı prime esas kazanca dahil edilmeyecek, aşan kısmından ise prim kesilecek. Örneğin, işveren ocak ayında işçiye 5000 TL yemek bedeli ödemiş olsun, işçi ocak ayında 22 gün çalışırsa (22 gün X 158 TL) 3.476 TL’lik tutar için prim istisnası uygulanacak. Bu tutarı aşan (5.000 TL – 3.476 TL) 1.524 TL’lik kısım ise işçinin ocak ayındaki prime esas kazancına dahil edilecek ve bu tutar üzerinden prim kesilecek.

Anahtar Kelimeler:
Danıştay market Yemek kartı
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