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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izin hakkı ile ilgili flaş detay: Bayram ve hafta sonu tatilleri…

14.06.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz tatili dönemi yaklaştıkça tüm çalışanlar yıllık izin hakkı ile ilgili araştırmalarına başladı. 1-5 yıl arasındaki çalışanlar için yıllık izin süresi 14 gün olarak belirlendi. Ancak bu süreyi arttırmak mümkün. Tamamen işverenin inisiyatifi ile izin süreleri uzatılabiliyor. Çalışma hayatında gündem yıllık izin haline gelirken çalışanların bilmesi gereken detaylar…

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izin hakkı ile ilgili flaş detay: Bayram ve hafta sonu tatilleri…

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren yıllık izin hakkı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Süreler tek tek belli oldu. Kimin ne kadar yıllık izin hakkı var? Alt sınırı yasalarla çizilen yıllık izin hakkı için işveren ile ilgili kritik bir detay ortaya çıktı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte izin ve tatil planları da yapılmaya başlandı. Bütün çalışanlar yaz aylarında izin kullanmak istedikleri için planlamalar da birkaç aylık döneme sıkıştırılıyor. Ancak burada inisiyatif işverende. İşveren izinlerin ne zaman kullanılacağını belirleyebiliyor.

Burada adaletli bir biçimde karşılıklı anlayış ile çözüm bulunması en doğru yöntem. İzinlerin ne zaman kullanılacağını işveren belirlerken kaç gün kullanılacağını ise yasalar tespit ediyor. Çalışanların kullanacakları izin süreleri onların aynı işyerindeki çalışma süreleriyle ortaya çıkıyor. Kıdeme göre izin günleri artırılıyor. Aynı işverene bağlı olarak bir yıldan beş yıla kadar çalışan işçilere 14 günden, beş yıl ve daha fazla, on beş yıldan az çalışanlara 20 günden, on beş yıldan fazla çalışanlara ise 26 günden az yıllık ücretli izin verilemiyor.

Burada yasadaki "daha az izin verilemiyor" ifadesi bu günlerden daha fazla izin verilebileceğini de gösteriyor. Yani işveren 14 gün izni olan bir çalışana isterse 20 isterse 30 gün de izin kullandırabilir. Faruk Erdem'in Yeni Asır'daki yazısında, burada inisiyatif tamamen işverende bulunuyor. Dolayısıyla işveren günleri artırabilir. Ancak günler artırılsa da artırılmasa da bu izinler ücretli izinler. O yüzden izin süreleri boyunca çalışanların maaşlarının tam ödenmesi gerekiyor.

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RESMİ TATİLE DİKKAT

İzin süresi boyunca hafta sonu tatili ve resmi tatiller denk gelirse bunlar da sürelere ekleniyor. Yani 14 gün izin kullanan bir işçinin bu süre zarfında kullanacağı 2 günlük hafta tatili de izin süresine ekleniyor. Eğer izin süresi içinde bir resmi tatil rastlamışsa bu da izinlere ekleniyor. Örneğin ücretli izne çıktığında kurban bayramı denk gelen bir çalışan iznine 4,5 günü de ekliyor.

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İZİN PARASI ÖDENİYOR

İzinlerinin tamamını ya da bir kısmını kullanamayan çalışanlar bunları bir sonraki sene kullanabiliyor. Bu da mümkün olmaz ise işten ayrılırken son ücreti üzerinden parasını alabiliyor. Burada ücreti alınırken işten ayrılmak gerekiyor. Çalışırken böyle bir talep oluşursa buna yasa izin vermiyor. Yani 'ben izin kullanmayayım bana parasını verin' gibi bir talep yasalarımıza uygun olmuyor. İşçi izin kullanmaktan imtina edemediği gibi işveren de ben sana izin kullandırmayacağım diyemiyor. Bu yüzden tüm çalışanların kıdemlerine göre izin kullanmaları gerekiyor. 1 yılı doldurmayan bir çalışan için işveren isterse avans izin vererek yıllık iznini kullanmasını sağlayabiliyor. Ancak izin hak etmek için 1 yılı doldurma şartı bulunuyor.

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