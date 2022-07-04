Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı tavan tutarı belli oldu

Asgari ücret zammının ardından milyonlarca emekli ve memurun heyecanla beklediği zam oranları da netleşmişti. TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyonu ile 6 aylık fark açıklanmış ve SSK, BAĞ-KUR emekli maaşları ve memurlara yapılacak zam oranı netlik kazanmıştı. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı 2022 yılı Temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelge ile kıdem tazminatı tavanı da netleşti. İşte detaylar...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatında yıllık tavan tutar belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 15 bin 371 lira 40 kuruş oldu.



