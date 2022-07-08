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SON DAKİKA: Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yol ve yemek ücretlerine zam geldi

08.07.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Asgari ücret zammından sonra milyonları ilgilendiren bir karar daha hayata geçirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, çalışanlara verilen yemek ve yol ücretleri arttırıldı. Buna göre, günlük yemek ücreti 34 liradan 51 liraya, günlük 17 lira olan yol ücreti de 25,50 liraya çıkarıldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yol ve yemek ücretlerine zam geldi

Son dakika... Çalışanları ilgilendiren önemli karar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.Buna göre şirketler kendi bünyelerinde yemek ve ulaşım hizmeti vermiyorsa çalışanlara verilecek tutarlar güncellendi.

SON DAKİKA: YEMEK ÜCRETLERİ YÜZDE 79 ARTTI!

Karara göre işyerleri kendi bünyelerinde çalışanlarına yemek vermiyorsa günlük yemek ücreti 34 liradan 51 liraya yükseltildi. Böylece yüzde 79.41 oranında artış gerçekleşmiş oldu.

Haftanın 6 günü çalışan bir işçiye ayda asgari olarak 1224 lira yemek parası verilmesi gerekiyor.

resmi

YOL ÜCRETLERİ YÜZDE 50 ARTTI

Bununla birlikte yol ücretlerinde de gelişme oldu. Başka bir deyişle, ulaşımı işyeri servisle karşılamıyorsa günlük 17 lira çalışanına yol ücreti vermesi gerekiyordu. Bu Ücret ise yeni düzenlemeyle 25,5 liraya çıkarıldı. Yol ücretinde de yüzde 50 artış yapıldı.

Haftanın 6 günü çalışan bir işçiye ayda asgari olarak 612 lira yol parası verilmesi gerekiyor.

nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Asgari ücret artışı, memur ücret artışları, asgari ücret istisnası uygulaması ve ek gösterge düzenlemeleriyle çalışanlarımızın refah seviyesine önemli katkılar sağladık.

Yeni düzenlemelerle de katkı sağlamaya devam ediyoruz.

Çalışanlarımıza yapılan yemek ve yol yardımı ödemelerine ilişkin istisna tutarlarını artırdık. Yeni tutarlar 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmuştur.

İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışanların yemek kartlarına yüklenen bir günlük yemek bedeli için 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan 34 TL lik istisna tutarını 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 51 TL'ye çıkardık.

İşverenlerce servis hizmeti verilmeyen durumlarda çalışanların ulaşım kartlarına yüklenen bir günlük ulaşım bedeli için 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan 17 TL'lik istisna tutarını 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 25,50 TL'ye çıkardık.

Çalışanlarımızın her daim yanında olmaya devam edecegiz."

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