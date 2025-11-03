'Milyonlarca çalışanın beklentisi' deyip yüksek emekli maaşını işaret etti 'Baştan aşağı yenilenecek'

SGK emeklilik sistemi ile ilgili milyonları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Çok çalışanın aldığı maaş konusu gündemdeki yerini korurken SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi 2026 programının umut ışığı yaktığı söyleyip "Daha fazla çalışana, daha yüksek emekli maaşı" mesajı verdi. İşte ayrıntılar...

"BU PLAN, 'UZUN SOLUKLU ÇALIŞANLARA YÜKSEK MAAŞ' VAADİYLE MİLYONLARI HEYECANLANDIRIYOR"

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında Karakaş "Ülkemizde emeklilik hayali, birçok çalışan için "ne kadar az çalışsam o kadar iyi" tuzağına dönüşmüş durumda. Keza kısmi şartlarla emekli olanlarla normal emeklilik şartlarıyla emekli olanlara aynı maaş ödenmektedir. Örneğin 3600 gün primle emekli olanlarla asgari ücretten 9000 gün primle emekli olan esnafa kök maaş uygulamasıyla aynı maaş ödenmektedir" ifadelerini kullandı.

Özellikle 9000 gün prim ödeyerek emekli olan Bağ-Kur'lu vatandaşların bu duruma feryat ettiğini belirten Karakaş "Az primle emekli olanla, ömür boyu didinen aynı maaşı mı alacak?" dediklerini aktardı. Buna karşın, 2026 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndaki müjde tadında ferahlatıcı hedefin heyecan uyandırdığını aktaran Karakaş "Bu hedef gerçekleşirse emeklilik sistemi, insanları uzun süre işbaşında tutacak ve bütçeyi sarsmayacak şekilde baştan aşağı yenilenecek" ifadelerini kullandı.

Karakaş "Resmî Gazete'de yer alan bu plan, "uzun soluklu çalışanlara yüksek maaş" vaadiyle milyonları heyecanlandırıyor" derken şu ifadeleri kullandı:

"Program, reform yol haritasını net çiziyor: İstihdamı teşvik eden yeni kurallar belirlenecek, çalışmalar hız kazanacak. Sonuç? Yıllarca ter dökenler, emeklilikte hak ettiği meyveyi toplayacak. Erken kaçışlar bitecek, sistem nefes alacak"

"Asgari ücretle veya düşük primle bildirilen çalışanlar, ne kadar fazla çalışırsa çalışsın, emekli maaşı yerine fatura gibi azalma yaşıyor. Yaş şartı dolanlar, panikle "Tamam, yeter!" deyip ya kayıt dışına kayıyor ya da hemen emekli sandalyelerine çöküyor" diyen Karakaş "Çok çalışan uzun süreli prim ödeyen cezalandırılıyor" ifadelerini kullandı.

"GEÇEN YILKİ KADAR YÜKSEK BİR ORAN OLMASA DA BU SENE DE EMEKLİ OLANLAR SENEYE EMEKLİ OLACAK OLANLARA GÖRE DAHA AVANTAJLI OLACAK"

Daha önce sıkça gündem olan 2024 yılında emekli olmak ile 2025 yılında emekli olmak arasındaki yüzde 30'a yakın farka da vurgu yapan Karakaş, bu nedenle çok sayıda çalışanın sistemi terk ettiğine işaret etti. "Çok sayıda çalışan hayatının en verimli döneminde özellikle kamu işçileri bu büyük fark nedeniyle istemeye istemeye, sızlana sızlana emekli olmak zorunda kalmadı mı?" diyen Karakaş, geçen yılki kadar yüksek bir oran olmasa da bu sene de emekli olanların seneye emekli olacak olanlara göre daha avantajlı olacağını vurgulayıp "Hakikaten bu kabul edilemez bir durumdur" dedi.

Emekli sayısının katlandığına, sistemden kaçışların hızlandığına vurgu yapan Karakaş, 'kök maaş' konusuna da işaret etti.

Devamında Karakaş "Emekli maaşı formülü basit görünüyor: Genel olarak ortalama kazanç çarpı "aylık bağlama oranı" (ABO). Ama işin aslı? 1999 ve 2008 reformlarından beri ABO'ların defalarca kısılması. Dolayısıyla 3 dönemli hesaplamada çalışmaları bulunan sigortalıların düşük kazançlar üzerinden çalışmak, çoğu zaman maaşı eritmek anlamına gelmektedir" dedi.

Bu gibi nedenlerle başta EYT'liler olmak üzere emekliliği gelen tüm sigortalıların sistemden kaçtığını belirten Karakaş, bunun hem SGK'nın hem de çalışanın zararına neden olduğunu aktarıp "Oysaki bu durum tersine çevrilmiş olsa emekliliği gelenler bile çalıştıkça emekli aylıkları artacağından sistemde daha uzun süre kalacaklardır" ifadelerini kullandı. Karakaş, sigortalıların çalıştıkça yüksek emekli maaşı alması yönünde yasal bir düzenleme yapılmasının, milyonlarca çalışanın en büyük beklentisi haline geldiğini belirtti.

"YENİ SİSTEM GELİYOR"

Karakaş, "2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı çerçevesinde; aylık bağlama sistemi, uzun istihdamı teşvik edecek şekilde yeniden tasarlanıyor; hakkaniyet ve aktüeryal denge için parametreler gözden geçiriliyor" dedi. 2026 programının, vahim tabloyu tersine çevirebileceğini belirten Karakaş, "ABO'lar, uzun istihdamı ödüllendirecek şekilde revize edilecek. Bu da iki şekilde olabilir" diyerek şu ifadelerle açıkladı:

"2 aşamalı çözüm yoluna gidilebilir.

İki Taban Maaş Uygulaması: Kısmi emeklilik (yaş haddi) ile tam emeklilik için ayrı tabanlar. Her bir grup için ödedikleri primlere göre ayrı ayrı tabanların oluşturulması. Dolayısıyla erken ayrılanlara düşük, uzun kalanlara yüksek maaş verilmesi

Kıdem Bazlı Bonuslar: 20-25 yıldan sonra her ekstra yıl için ABO'da ilave yüzde artışı. "Biraz daha dayanayım" diyecek çalışanlar çoğalacak.

Aktif/pasif oranı faciası da cabası: 2022'de 2.00'ken, EYT'yle 2023'te 1.66'ya, 2024'te 1.61'e çakıldı

Bu reform, oranı düzeltecek, "Maaşım azalır mı?" korkusunu silecek"

SGK sisteminin sürdürülebilir hale geleceğini, çalışanların da emeklilikte rahat bir nefes alacağını belirten Karakaş "Zira erken çıkışlar durursa, sistemde kalanlardan SGK primleri almaya devam edecek sigortalıların emekli olmalarını ertelemeleri nedeniyle maaş ödemesi de yapmayacak. Dolayısıyla SGK çifte kazanç elde edecek. Çalışanlar da sabırla sistemde ne kadar uzun süre kalırlarsa emeklilikte daha yüksek maaşla rahat bir nefes alacak" dedi.

Öngörülen hedefin uygulamaya konması halinde prim ödeyen milyonlarca sigortalının, nihayetinde ödüllendirilmiş olacağını aktaran Karakaş "Bu, sadece bir düzenleme değil; emeklilikte adaletin tesis edilmesi anlamına gelecektir. Umarız 2026'yılı emeklilikte adalet yılı olarak hafızalara kazınır" ifadelerini kullandı.