FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren haber! Bakan Kirişci duyurdu: 1000 lira artırıldı!

Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren haber! Bakan Kirişci duyurdu: 1000 lira artırıldı!

05.10.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den milyonlarca çiftçiye güzel haber geldi. Bakan Kirişci, gelişen piyasa koşulları dikkate alınarak TMO'nun çeltik alım fiyatlarının her çeşit için ton başına 1000 lira artırıldığını, 2022 dönemi alım fiyatlarının ton başına baldo grubu çeltik için 16 bin lira, Osmancık çeşidi çeltik için 14 bin 500 lira, luna grubu çeltik için 13 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren haber! Bakan Kirişci duyurdu: 1000 lira artırıldı!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den milyonlarca çiftçiye güzel haber geldi. Bakan Kirişci, gelişen piyasa koşulları dikkate alınarak TMO'nun çeltik alım fiyatlarının her çeşit için ton başına 1000 lira artırıldığını, 2022 dönemi alım fiyatlarının ton başına baldo grubu çeltik için 16 bin lira, Osmancık çeşidi çeltik için 14 bin 500 lira, luna grubu çeltik için 13 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çeltik alım fiyatlarının ton başına 1000 lira artırıldığını açıkladı. Kirişci, "Bugün sizlere bir müjde daha vermek istiyorum" diyerek çeltik alım fiyatlarının ton başına 1000 lira artırıldığını açıkladı.

Kirişci, Edirne Valiliğince Türkiye'nin en çok çeltik üretiminin yapıldığı İpsala Ovası'nda düzenlenen hasat etkinliğine telefon bağlantısıyla katıldı.

Çiftçileri selamlayan Bakan Kirişci, Türkiye'nin her bir yanında bereketli bir hasat dönemi geçirildiğini söyledi.

Başka ülkeler gıdada kriz üstüne kriz yaşarken, elleri öpülesi çiftçilerin feraseti ve gayreti sayesinde tarım sektörünün yeni bir başarı hikayesine imza attığını belirten Kirişci, "Sizler yeter ki üretin, biz var gücümüzle sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

cifci

ÇELTİK ALIM FİYATLARINDA GÜNCELLEMEYE GİDİLDİ

Kirişci, TMO'nun 2022 yılı çeltik alım fiyatlarının 13 Eylül'de açıklandığını anımsatarak, bir önceki yıla göre ton başına baldo çeşit çeltik için yüzde 173 artışla 15 bin lira, Osmancık çeşidi için yüzde 200 artışla 13 bin 500 lira, luna çeşidi için yüzde 213 artışla 12 bin 500 lira fiyat verildiğini ve bunun çiftçiyi memnun ettiğini dile getirdi.

Çiftçilere müjde vermek istediğini belirten Kirişci, alım fiyatlarında artışa gidildiğini söyledi. Bakan Kirişci, şunları kaydetti:

"Gelişen piyasa koşullarını dikkate alarak çeltik fiyatlarını her çeşit için ton başına 1000 lira artırıyoruz. Buna göre TMO alım fiyatları, baldo çeşit için 16 bin liraya, Osmancık çeşit için 14 bin 500 liraya, luna çeşit için 13 bin 500 liraya yükseltilmiştir. Bu fiyat farkından bugüne kadar TMO'ya ürün teslim eden üreticilerimiz de faydalanacaktır. Güncellenen alım fiyatlarımızın tüm çeltik üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun.

Sizlerin emeklerinin zayi olmaması için son 20 yılda attığımız adımlar gibi bundan sonra da her türlü tedbiri almaya hazırız. AK Parti hükümetleri olarak mevzuatımıza ve sektörümüze kazandırdığımız lisanslı depoculuğun ne kadar isabetli bir reform olduğunu bugün herkes daha iyi görüyor. Bu noktada Edirne'mizin İpsala ilçesindeki çeltik üreticilerimize hizmet etmek üzere 25 bin ton kapasiteli lisanslı deponun faaliyet gösterdiğini hatırlatmak isterim. 84 yıldır çiftçimizin en büyük güvencesi olan TMO'da hem kendi merkezlerimizde hem de lisanslı depolarda çeltik alımı yapacaktır."

Kirişci, Türkiye'nin dünyanın önde gelen tarım ülkelerinden biri olduğunu, tarımsal hasılada Avrupa'da ilk sırada yer aldığını dile getirerek, bu başarının çiftçinin başarısı olduğunu ifade etti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maaşlar artacak milyonların yüzü gülecek! İlk sinyali verildiMaaşlar artacak milyonların yüzü gülecek! İlk sinyali verildi
Emeklilik yaşınız 36 ay birden düşebilir!Emeklilik yaşınız 36 ay birden düşebilir!
Benzin ve motorine zam geliyor!Benzin ve motorine zam geliyor!
Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Vahit Kirişci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadın müdürden erkek mühendise: 'Seks hayatın nasıl gidiyor?'

Kadın müdürden erkek mühendise: 'Seks hayatın nasıl gidiyor?'

Erdoğan, merakla beklenen mesajını açıkladı! Başörtüsü çıkışına karşılık 'anayasa' teklifi

Erdoğan, merakla beklenen mesajını açıkladı! Başörtüsü çıkışına karşılık 'anayasa' teklifi

Ve o borçlar siliniyor: Kritik rakam 100!

Ve o borçlar siliniyor: Kritik rakam 100!

Canlı yayında asgari ücret mesajı! 2023...

Canlı yayında asgari ücret mesajı! 2023...

Binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Yemek ücretlerine zam geldi

Binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Yemek ücretlerine zam geldi

Duyurdular! Tam 14 bin lira promosyon...

Duyurdular! Tam 14 bin lira promosyon...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.