FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Milyonlarca çocuk için düğmeye basıldı: 30 günü geçerse 30 milyon TL para cezası!

Bir süreden beri üzerinde çalışılan 15 yaş altına sosyal medya yasağı yasa teklifinin nasıl uygulanacağı tartışılıyor. Çeşitli alternatifler üzerinde çalışılsa da yaş doğrulama için algoritma formülüne sıcak bakılmıyor. Peki söz konusu yasa için neler konuşuluyor? İşte detaylar…

Milyonlarca çocuk için düğmeye basıldı: 30 günü geçerse 30 milyon TL para cezası!
Rümeysa Ezgi Sivritepe

15 yaş altındaki çocukların sosyal medya yasağı üzerine hükümet bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. Dijital oyun platformlarını da kapsamına alan düzenleme ile ilgili yaş doğrulama sisteminin kurulması öngörülüyor. Sistemin nasıl olacağı ile ilgili de detaylar açığa çıkıyor.

Milyonlarca çocuk için düğmeye basıldı: 30 günü geçerse 30 milyon TL para cezası! 1

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, algoritma üzerinden yaş doğrulamanın kesin doğru sonucu vermeme ihtimali olduğu için bu seçenek üzerinde çok durulmuyor. Yaş doğrulama için ikinci bir yönetmelik hazırlanacak.

EBEVEYNLER KONTROL EDECEK

Ayrıca, yeni düzenleme ile ebeveyn kontrol mekanizmaları da zorunlu olacak. Buna göre, hesap ayarlarının kontrol edilmesi, satın alma, kiralama ve ücretli üyelik gibi paraya dayalı işlemlerin ebeveyn iznine veya onayına bağlanmasına, kullanım süresinin izlenmesi ve bu sürenin sınırlandırılmasına ilişkin mekanizmalar bulunacak.

Milyonlarca çocuk için düğmeye basıldı: 30 günü geçerse 30 milyon TL para cezası! 2

Hukuka aykırı bulunan sosyal medya ve oyun platformlarına olan denetimler artırılacak. Oyunların içeriklerinin yaş kriterlerine göre derecelendirilecek. Türkiye’de oyun dağıtıcılarına temsilci bulundurma zorunluluğu getirilecek.
Milyonlarca çocuk için düğmeye basıldı: 30 günü geçerse 30 milyon TL para cezası! 3

30 MİLYON TL PARA CEZASI

30 gün içinde bunu yerine getirmemesi hâlinde 30 milyon liraya kadar para cezası verilecek, internet trafiği bant daraltması uygulanacak. Dolandırma amaçlı reklamları platformların tespit ederek engellemesi mecburi olacak.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliğiUçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği
Savaşın ortasında kaldılar: Kampanyalar başladıSavaşın ortasında kaldılar: Kampanyalar başladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya yasası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

Irak'ta gizemli olay! Necef Çölü'nde bilinmeyen askeri hareketlilik

Irak'ta gizemli olay! Necef Çölü'nde bilinmeyen askeri hareketlilik

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.