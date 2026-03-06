Milyonlarca çocuk için düğmeye basıldı: 30 günü geçerse 30 milyon TL para cezası!

15 yaş altındaki çocukların sosyal medya yasağı üzerine hükümet bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. Dijital oyun platformlarını da kapsamına alan düzenleme ile ilgili yaş doğrulama sisteminin kurulması öngörülüyor. Sistemin nasıl olacağı ile ilgili de detaylar açığa çıkıyor.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, algoritma üzerinden yaş doğrulamanın kesin doğru sonucu vermeme ihtimali olduğu için bu seçenek üzerinde çok durulmuyor. Yaş doğrulama için ikinci bir yönetmelik hazırlanacak.

EBEVEYNLER KONTROL EDECEK

Ayrıca, yeni düzenleme ile ebeveyn kontrol mekanizmaları da zorunlu olacak. Buna göre, hesap ayarlarının kontrol edilmesi, satın alma, kiralama ve ücretli üyelik gibi paraya dayalı işlemlerin ebeveyn iznine veya onayına bağlanmasına, kullanım süresinin izlenmesi ve bu sürenin sınırlandırılmasına ilişkin mekanizmalar bulunacak.

Hukuka aykırı bulunan sosyal medya ve oyun platformlarına olan denetimler artırılacak. Oyunların içeriklerinin yaş kriterlerine göre derecelendirilecek. Türkiye’de oyun dağıtıcılarına temsilci bulundurma zorunluluğu getirilecek.



30 MİLYON TL PARA CEZASI

30 gün içinde bunu yerine getirmemesi hâlinde 30 milyon liraya kadar para cezası verilecek, internet trafiği bant daraltması uygulanacak. Dolandırma amaçlı reklamları platformların tespit ederek engellemesi mecburi olacak.