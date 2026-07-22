Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! 'Maaşı kadar promosyon verilsin'

Emeklilerin yıllarca çalışarak ülkeye katkı sunduğunu vurgulayan SGK Uzmanı İsa Karakaş, maaş güncellemelerinde yaşanan sorunların yanı sıra banka promosyonlarında da ciddi bir adaletsizlik bulunduğunu ifade etti.

"20 BİN TL ÜZERİ HERKES AYNI KEFEDE"

Bankaların promosyon baremlerinin güncellenmesi gerektiğini belirten Karakaş, mevcut sistemde 20 bin TL ve üzerindeki tüm emeklilerin aynı kategori içerisinde değerlendirildiğini söyledi.

Karakaş, "Bu ülkede 37 bin TL, 50 bin TL, hatta 80 bin, 96 bin, 107 bin, 138 bin TL maaş alan emeklilerimiz yok mu?" diyerek, yüksek prim ödeyerek daha yüksek emekli aylığı almaya hak kazanan vatandaşlarla en düşük emekli aylığını alanların aynı promosyondan yararlanmasının hakkaniyetli olmadığını savundu.

BANKALARA "MEVDUAT" ÖRNEĞİYLE TEPKİ

Karakaş, bankaların yüksek miktarda mevduat yatıran müşterilere daha yüksek getiri sunduğunu hatırlatarak emekli maaşlarının oluşturduğu büyük nakit kaynağın da dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

"Bir bankaya 1 milyon lira nakit yatıran bir mudi ile 20 bin lira yatıran kişiye aynı faizi veya aynı kâr payını mı veriyorsunuz?" diye soran Karakaş, emekli promosyonlarında da maaş miktarına göre farklılaşan bir sistem uygulanması gerektiğini dile getirdi.

"SGK DERHÂL MÜDAHALE ETMELİ"

Mevcut promosyon sisteminin değiştirilmesi çağrısında bulunan Karakaş, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankalarla yaptığı protokolleri yeniden ele alması gerektiğini belirtti.

Karakaş'ın önerdiği yeni formüle göre, her emeklinin alacağı promosyon için maaşı esas alınmalı. Buna göre 20 bin TL maaş alan bir emekliye en az 20 bin TL, 30 bin TL maaş alan emekliye en az 30 bin TL, 50 bin TL maaş alan emekliye en az 50 bin TL, 100 bin TL maaş alan emekliye ise en az 100 bin TL promosyon ödenmesi gerektiğini savundu.

"BANKALAR BU TUTARIN ÜZERİNE ÇIKABİLMELİ"

Karakaş, önerdiği sistemde emeklinin net maaşı kadar promosyonun yasal alt sınır olarak belirlenmesini, bankaların ise bu tutarın üzerine çıkarak kendi promosyonlarını artırabilmesini istedi.

Karakaş yazısında önerilerini şu şekilde sıraladı:

Çizelge Sil Baştan Yenilenmeli: SGK, bankalarla yaptığı protokolü acilen revize etmeli ve 20.000 TL üzerini tek kategori sayan adaletsiz barem sistemini çöpe atmalıdır.

Maaşa Endeksli Taban Sınır: Promosyon ödemeleri sabit miktarlarla değil, kişinin aldığı net maaş katsayısıyla doğrudan eşitlenmelidir.

Gerçek Rekabetin Önü Açılmalı: Taban promosyon kişinin maaşı kadar olduktan sonra, bankalar emekliyi çekmek için bunun üzerine kendi kâr paylarından ek ödemeler eklemelidir. Böylece emekliler üç beş kuruş için sürekli banka peşinde koşmak zorunda kalmayacaktır.

Kamu Bankaları Öncü Olmalı: Mevcut banka promosyonlarına bakıldığında kamu bankalarının emekliler lehine çıtayı yukarı çekmeleri beklenirken tam tersine bu konuda hiçbir gayret göstermedikleri aksine en düşük promosyonlar vererek rekabeti olumsuz etkiledikleri açıkça görülmektedir.