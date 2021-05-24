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Milyonlarca esnafa gelir kaybı desteği ödemesi yapıldı

24.05.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı, milyonlarca esnafa gelir kaybı desteği ödemelerine bugün itibariyle başladı. Esnafın hesabına 1000 lira yatarken yarın itibariyle de hibe desteği başvuruları alınacak.

Milyonlarca esnafa gelir kaybı desteği ödemesi yapıldı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle esnafa yönelik desteklerini sürdüren hükümet 1000 lira gelir kaybı desteği ödemelerini bugün yaptı.

GELİR KAYBI DESTEĞİ HESAPLARDA

Geçtiğimiz aylarda da 3 ay boyunca 1000 lira gelir kaybı desteği, büyükşehirlerde 750 lira, diğer illerde de 500 lira kira yardımı sağlanmıştı.

133 meslek kolunda 3 ay süreyle aylık 1000 lira olarak sağlanan "Gelir Kaybı Desteği"nden 23 Nisan itibarıyla 1 milyon 33 bin 589 kişi yararlandı. Bu kapsamda yapılan ödeme tutarı 3 milyar liraya ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
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