Milyonlarca esnafa gelir kaybı desteği ödemesi yapıldı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle esnafa yönelik desteklerini sürdüren hükümet 1000 lira gelir kaybı desteği ödemelerini bugün yaptı.

GELİR KAYBI DESTEĞİ HESAPLARDA

Geçtiğimiz aylarda da 3 ay boyunca 1000 lira gelir kaybı desteği, büyükşehirlerde 750 lira, diğer illerde de 500 lira kira yardımı sağlanmıştı.

133 meslek kolunda 3 ay süreyle aylık 1000 lira olarak sağlanan "Gelir Kaybı Desteği"nden 23 Nisan itibarıyla 1 milyon 33 bin 589 kişi yararlandı. Bu kapsamda yapılan ödeme tutarı 3 milyar liraya ulaştı.



