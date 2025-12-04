Milyonlarca işçinin gözü asgari ücret zammında! Liderlerin asgari ücret beklentisi ne kadar?

2025'in son ayına girmemizle birlikte, asgari ücret tartışmaları da alevlendi. Milyonlarca işçi gözünü asgari ücret için kurulan komisyondan çıkacak karara çevirdi.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret zammının belirleneceği komisyon ise ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştirecek . Komisyonun ay içinde yapacağı toplantıların ardından ise asgari ücret zam oranı belli olacak.

"MASADA TÜM TARAFLARI GÖRMEK İSTİYORUZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi, sizler de çok iyi biliyorsunuz. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz" demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) 12 Aralık saat 14.00'te toplantıya davet etti.

TÜRK-İŞ'İN KATILIP KATILMAYACAĞI HENÜZ NETLİK KAZANMADI

TÜRK-İŞ yönetimi ise kendilerine sunulan söz konusu yeni yapıya dair kararın resmileşmesinin ardından toplantılara katılıp katılmayacaklarını kamuoyuna açıklayacaklarını duyurmuştu.

LİDERLER 2026 YILI ASGARİ ÜCRET BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

Öte yandan asgari ücretle ilgili olarak parti liderlerinin de beklentisi ortaya çıkmaya başladı. Liderler yaptıkları açıklamalar ile 2026 yılı asgari ücret beklentilerini açıkladı.

ERBAKAN 45 BİN TL ÇIKIŞI YAPMIŞTI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada asgari ücretin 45 bin TL olması gerektiğini aktarmıştı.

HATİMOĞLULLARI: "EN AZ 46 BİN TL OLMALI"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise beklentilerinin 46 bin TL olduğunu söyledi. Hatimoğulları, "Başlangıç ücreti olan asgari ücret, ortalama ücret olmaktan çıkarılmalı. Asgari ücret enflasyon artışına göre yıl içinde yoksulluk sınırının en az yarısı olacak şekilde de güncellenmelidir" dedi.

Sizce asgari ücret bu belirtilen rakamlardan hangisi olmalı? SEN DE KATIL 39,000 TL 33,000 TL 45,000 TL 46,000 TL 35,000 TL Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

ÖZEL: "39 BİNİN ALTINDA YOKUZ"

CHP lider Özgür Özel de dün beklentilerini yaptığı mitinge duyurdu. Özel, "Bugün bizim teklifimiz, asgari ücret 39 bin lira olmalı. Ama Merter’de çalışan emekçiye 39 bin lira asgari ücret olsa iyi gelir mi? Yetmez ama bir nefes aldırır. Yani birileri 'İflas ederim, ben veremem.', öbürü 'Ben bu maaşla geçinemem.' diyorsa araya devlet girecek, bu yükün önemli kısmını işverenin sırtından alacak. Biz bir kez daha tarih önünde söylüyoruz: Hak edilen maaş en az 39; biz bunun altında yokuz" şeklinde konuştu.

BABACAN: "ŞU AN YAPILMASI GEREKEN ASGARİ ÜCRET ARTIŞI EN AZ YÜZDE 50'DİR"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan iseü "TÜİK enflasyonunu baz aldığınızda şu an yapılması gereken asgari ücret artış en az yüzde 50'dir. Ama TÜİK değil de hayatın gerçek enflasyonunu baz alalım dediğinizde bunun üzerine çıkabilir" dedi. Ali Babacan'ın dediği gibi olması durumunda ise asgari ücret yaklaşık 33 bin liraya tekabül ediyor.

DAVUTOĞLU: "NET 35 BİN LİRADAN AŞAĞI OLMAMASI LAZIM"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da yaptığı açıklamada, "Ben hesabın detayına girmeden söyleyeyim; asgari ücret brüt 40 bin, net ise 35 bin liradan aşağı olmaması lazım" ifadelerini kullandı.