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Milyonlarca kadını ilgilendiriyor! Emekliliği etkiliyor, TBMM'de gündeme geldi!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
09.06.2024 14:26
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun doğum oranlarını açıklamasıyla hükümet harekete geçti. AK Parti'nin doğum iznini uzatma çalışmasının ardından MHP'den çalışan kadınların emeklilik süresini etkileyecek önerisi geldi. MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk kadınların işe girişten önce yaptıkları doğumlar için de borçlanma hakkı düzenlenmesini istedi.

Milyonlarca kadını ilgilendiriyor! Emekliliği etkiliyor, TBMM'de gündeme geldi!

Türkiye'de doğum hızının düşmesinin ardından hükümet çalışma başlattı. 4 bakanlık harekete geçti. Çalışan anneler için 5 başlıkta yeni düzenlemeler yapılması planlanırken bir öneri de MHP'den geldi. MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk TBMM'de yaptığı konuşmada, kadınların işe girişten önce yapmış oldukları doğumların da emeklilikte borçlanarak saydırılması teklifinde bulundu.

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Şanlıtürk, “Erkek sigortalılar askerlik süresini ilk işe giriş tarihinden önce veya sonra olmasına bakılmaksızın borçlanma yapabiliyorken kadın sigortalılar doğum borçlanmasını sadece işe giriş tarihinden sonra doğan çocukları için yapabiliyorlar. Kadın vatandaşlarımızın da sigorta başlangıcından önce yaptığı doğumları için borçlanma hakkı yasal olarak düzenlenmelidir” dedi.

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MHP Doğum izni doğum borçlanması tbmm
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