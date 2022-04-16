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Milyonlarca kişi bekliyor! Hesap kitap yapıldı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

16.04.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişi her yıl emekli bayram ikramiyesini Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce alıyor. Dini bayramlarda ödenen bayram ikramiyelerinin bu yıl zamlanması bekleniyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısından bu yönde bir karar çıkmadı. Ramazan Bayramı'nın 2-4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek olması dolayısıyla emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna yanıt aranıyor. İşte, ikramiye ödeme tarihleri!

Milyonlarca kişi bekliyor! Hesap kitap yapıldı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Sayıları 13 milyonu aşan emekliler her yıl bayram ikramiyesinden faydalanıyor. Milyonlarca kişinin beklediği ödemelerin Nisan ayında yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Başvuruya gerek olmadan verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri faydalanıyor. Peki; emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

KİMLER ÖDEME ALABİLECEK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

Başvurmayan emeklinin ikramiye farkı yanacak!

BAŞVURU YAPMAK GEREKİYOR MU?

Bayram ikramiyeleri için için ayrıca başvuru yapmak gerekmiyor. İkramiyeler emekli maaşlarının yatırıldığı hesaplara başvurusuz yatırılacak.

2 AYLIK MAAŞ ALANLAR NE YAPACAK?

Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak.

30 yıl üzeri çalışan emeklilere ikramiye ödenmesi kabul edildi

İKRAMİYELERDEN KESİNTİ YAPILIYOR MU?

Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor.

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YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLİR Mİ?

İkramiyeden yararlanmak için 'ödemenin yapılacağı tarihte aylık almak' şartı aranıyordu. Geçen yıl bu ibare 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi. Mayıs ayı sonuna kadar emekli, dul ya da yetim aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar aylık bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.

KİM NE KADAR ÖDEME ALACAK?

Geçen yıl ikramiye 1.100 TL'ye çıkartıldı. Yine dul yetim maaşı alanlar hissi oranında (örneğin yüzde 75) ikramiye alacak. Bu yıl yeni bir rakam belirlenirse tüm ikramiyeler de artmış olacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Bu nedenle ödemelerin Nisan ayının son haftasında yatırılacağı tahmin ediliyor.

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