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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 7 bin 200 lira destek! Başvurular e-devlet'ten...

29.08.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Aile Destek Programında ödemelerinin ne zaman yapılacağı ile başvuruların nereden gerçekleştirileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aile Destek Programı kapsamında 4 milyon haneye her ay 450, 550, 600 lira olmak üzere üç segmentte destek verilecek. Türkiye Aile Destek Programına başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte Türkiye Aile Destek Programı ile ilgili ayrıntılar...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 7 bin 200 lira destek! Başvurular e-devlet'ten...

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yeni destek paketi hayata geçti. 4 milyon hanenin yararlanmasının hedeflendiği 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleri bugün başladı.

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BAKAN YANIK DUYURDU

Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yeni hayata geçirilen Aile Destek Programına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programına başvuruların e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapıldığını ve yeni başvuruların sürdüğünü hatırlattı.

Türkiye Aile Destek Programında bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını bildiren Bakan Yanık, “Bu kapsamda 1,6 milyon haneye SYDV’lerimiz aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız. Böylece hak sahipliği kararı verilen toplamda 1,6 milyon hanemize ödemelerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Türkiye Aile Destek Programımıza gelen başvuruları ivedi bir şekilde inceleyeceğiz ve vatandaşlarımızın bu desteğimizden istifade etmesini sağlayacağız” dedi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yapılan sosyal yardımlara bir yenisini daha eklediklerinin altını çizen Bakan Yanık, “Türkiye Aile Destek Programımız ile gelişen ve büyüyen Türkiye’mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda 15 milyar TL’lik bir kaynağı vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılabiliyor. İhtiyaç sahibi herkes destekten yararlanabilecek. Daha önce hiçbir sosyal yardımdan faydalanmamış vatandaşlar da başvuru yapabilecek.

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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3’te 1’inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir. Program ilk açıklandığında net asgari ücret 4 bin 253 lira olduğundan kişi başı gelir şartı 1.417 liraydı. Asgari ücretteki artış bu yardımı almayı da kolaylaştırdı. Gelir hesabında hanedeki tüm bireylerin maaş, ücret, yevmiye gibi gelirleri ile düzenli sosyal yardım gelirleri hesaplamaya dahil ediliyor. Ev arsa gibi gayrimenkullerde rayiç bedel 240’a, binek araba, kamyon gibi motorlu araçlarda rayiç bedel 120’ye bölünerek aylık hane gelirine katkısı bulunuyor. Yani gelir tespitinde tüm unsurlar değerlendiriliyor.

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BAŞVURU TEKRAR YAPILABİLİR

Destek başvurusu reddedilen kişilerin sosyoekonomik durumlarının değişmesi ihtimaline istinaden kişilere söz konusu destek programı kapsamında yeniden başvuru yapılması imkanı tanınıyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ile dar gelirlerinin alım gücünü daha da artıracağız. Aile destek programları Haziran'da başlıyor. 2.5 milyon haneye 2.5 milyar tahsis ettik. Desteklerin kapsamını genişletecek çalışmaları sürdürüyoruz" açıklamalarıyla duyuru yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet Aile Destek Programı
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