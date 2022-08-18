Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırtasiye ürünlerindeki fiyat artışı şoke etti...

Kırtasiye ürünlerindeki fiyat artışı korkuttu. Enflasyon ve hayat pahalılığı hızla artarken, hemen hemen tüm harcamalarını kısan dar gelirli veliler okulların açılacağı günü düşünmeye başladı. Eylül ayında kırtasiye masraflarını nasıl karşılayacağını düşünen veliler başka bir çok masrafla da karşı karşıya kalacak. Servis ücretlerinde zamların yüzde 50'yi bulması beklenirken, marketlerin okul kataloglarının açıklanması ile fiyat artışlarının ne düzeyde olduğu da ortaya çıktı

SADECE DEFTER İÇİN 320 TL ÖDENECEK

Sözcü’nün haberine göre; Kalem, silgi, boya gibi ürünlerde yüzde 100'ü aşan oranlarda artışlar gözlenirken özellikle defter fiyatlarındaki artış dikkat çekti. Geçen eylül ayında 4-5 TL seviyesindeki 80 sayfalık defterler 19.90 TL'ye satışa çıktı. Her bir öğrenci için en az 7-8 defter ihtiyacı dikkate alındığında 2 çocuklu bir velinin sadece defter için ödemesi gereken rakam 320 TL.

5 TL OLAN ÜRÜN 10 TL OLDU

Bu eylül ayında kalem kutusunu doldurmak da çok zor olacak. Kurşun kalemin adedi 1 TL seviyesinden 2.5 TL seviyesine yükselmiş durumda. Kırmızı kalemlerin de 4'lü setinin fiyatı geçen yıl eylülde yayınlanan ‘okula dönüş' kataloglarında 5 TL iken bu yıl 10 TL'ye yükseldi. 12'li sulu boya aynı marka geçen yıl 19.90 TL fiyatla satılırken, bu eylül ayında 29.99 TL etiketle satışa çıktı.

Zam oranları, ithal hammadde ile üretilen ve TL'deki keskin değer kaybının etkilediği ürünlerde, örneğin yapıştırıcılarda çok daha yüksek. Geçen yıl eylül ayında 3'lü yapıştırıcı 19 TL'den satılırken bu yıl aynı marka ürünün 3'lü seti 46 TL'ye raflara geldi.

