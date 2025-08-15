Milyonlarca memur bekliyordu! Toplu sözleşme için sendikalar Bakan Işıkhan ile görüşecek

Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi için son dakika gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz saatlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın görüşmüştü. Yapılan görüşmede ikinci teklifin gelmemesinden dolayı Yalçın sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapmıştı. Yalçın'ın açıklaması şu şekildeydi:



"Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı olarak Kamu İşveren Heyeti Başkanı ve aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Vedat Işıkhan ile görüşme gerçekleştirdim.

Kamu görevlileri ve emeklilerimiz işveren tarafından gelecek ikinci teklifi bekliyor. Şu ana kadar teklifle ilgili bir cümle hala kurulmadı.

Kanun gereği müzakere süresinin tamamlanmasına son 4 gün var. Çalışma Takvimine göre bugün ikinci teklifin gelmesi gerekirdi.

Masanın toplanması ve müzakere edilebilir bir teklifin acilen gelmesi, kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin beklentilerinin karşılanması son derece önemli.

TeklifYenilensin, takvime uyulsun talebimiz karşısında Sn.Bakan’ın açıklama yapmasını bekliyoruz"

İLK TEKLİF SALI GÜNÜ GELMİŞTİ

Salı günü Bakan Işıkhan milyonlarca memur ve emekli için ilk zam tekliflerini duyurmuştu. Hükümetin zam teklifi şu şekilde olmuştu:

2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6, 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay için yüzde 4 zam.

MEMUR-SEN'DEN ZAM TALEBİ

Memur-Sen ise bu teklifi kabul etmişti. İlk teklifi masaya Temmuz ayında getiren Memur-Sen'in ise talebi şu şekildeydi:



2026 için 6’şar aylık dönemler itibarıyla

{10.000 TL (Taban Aylığı)+ %10 (Refah Payı) + %25} + {%20] Olmak üzere toplamda %88

2027 için 6’şar aylık dönemler itibarıyla;

{7.500 TL(Taban Aylığı) + %20 + {%15] Olmak üzere toplamda %46



SENDİKA BAŞKANLARI BİR ARAYA GELİYOR!

Bugün bir teklifin gelmeyeceği düşünülürken son dakika gelişmesi yaşandı. Buna göre, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, Birleşik Kamu İş başkanları saat 16.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya gelecek.