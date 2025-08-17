Milyonlarca memur yarın iş bırakacak! 'Kabul edilemez' demişti, gözler pazarlık masasında

4 Milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi 2026 ile 2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmelerini yakındna takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen milyonlarca aileyi ilgilendiren zam oranları için pazarlık masasında oturdu.

Memur-Sen'in yüzde 88 zam teklifine karşılık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iki farklı teklif sunmuştu. Bakanlığın sunduğu teklifler ise şu şekilde:

İLK TEKLİF



2026 ilk 6 ay için yüzde 10. ikinci 6 ay için yüzde 6. 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay yüzde 4 zam teklif edildi.

İKİNCİ TEKLİF



2026 yılı ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6 zam teklifine ek olarak memurların taban aylığına 1.000 TL artış teklif edildi.

Hükümetin zam teklifinden memnun olmadıklarını dile getiren Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, basın açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:



“Taban aylığa sadece 1.000 TL iyileştirme teklif edildi. Kabul edilemez. Bu, bizlere, sendikalara sahayı işaret etmektir. Süreç devam ediyor, olumluya evrilmesini istiyoruz. Böyle bir teklif olmaz. Teklifi bir an önce yenileyin, pazartesi gününü beklemeyin”

81 İLDE ÇADIR KURULDU

Hükûmetten gelecek son teklifi beklerken eylem hazırlığına da başlayan memurlar, 81 ilde ‘Memur/Emekli Nöbette’ eylem çadırları kurdu.

Yalçın, Ankara’daki eylem çadırında yaptığı konuşmada masadan bekledikleri teklifin hâlâ gelmediğini belirterek “Taban aylığa 1.000 lira artış yapacağız diyorlar. Bununla masada neyi konuşacağız, bu hangi sorunumuzu çözecek” dedi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da dün yeniden Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın ve ilgili sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Işıkhan, görüşmede gündeme gelen başlıkları ve talepleri değerlendirdiklerini belirterek “İlerleyen günlerde uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

Ali Yalçın da mali disiplin söylemiyle çalışanların ücretlerinin baskılanmasından vazgeçilmesini talep etti.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bugün pazarlık masasında tarafların bir araya gelmesi bekleniyor.