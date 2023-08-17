SON DAKİKA | Milyonlar bu gelişmeye kilitlendi... Zam pazarlığında 3. toplantı: Memur ve memur emeklilerine 2. teklif!

Son dakika haberi: Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi Görüşmeleri'nde 1 Ağustos'ta başlayan süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde devam ediyor. İş kollarına ait taleplerin müzakerelerin ardından görüşmelerde Kamu İşveren Heyeti ilk teklifini 14 Ağustos’ta vererek pazarlık aşamasına geçilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri ikinci toplantısında Kamu İşveren Heyeti adına, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 olmak üzere, iki yıl için toplam yüzde 34 oranında zam teklifinde bulunmuştu. Zam teklifini yeterli bulmayan yetkili konfederasyon Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise Kamu Kamu İşveren Heyetine yeni teklif çağrısında bulunmuştu. Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti. Öte yandan Kamu İşveren Heyeti'nin bugün yapılacak olan üçüncü toplantıda yeni bir zam teklifi sunması bekleniyordu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında, “2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri” kapsamında Kamu İşveren Heyeti’nin ikinci teklifini sunacağı 3. toplantı saat 14.00'te başladı.

SON DAKİKA: BAKAN IŞIKHAN TEKLİFİ AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan milyonlarca memuru ilgilendiren yeni zam teklifini açıkladı. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Memurlarımızın mutluluğunun ülkemizin gelişimi için kritik rol oynadığının bilinci içinde harekete ediyoruz. Devlet yönetimi ciddi bir iştir. Hassasiyet gerektirir. Tüm kesimlere destek verirken sosyal adaleti sağlamaya önem veriyoruz. Gelen tüm talepleri bu bakış açısıyla değerlendiriyoruz.

Toplamda 323 madde üzerinde uzlaşmaya varmış bulunuyoruz. Teklifler arasında olumlu olarak değerlendireceğimiz maddeler şöyledir;

-Birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge getirilmesi için çalışma yapacağız.

-Disiplin cezalarının affedilmesine yönelik çalışma yapacağız.

-Görevde yükselme sınavlarının düzenli ve sürekli olması için çalışma yapacağız

-Hac izni, TOKİ konutlarında öncelik verilmesi için çalışmalarımız olacak.

-2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10. 2025 yılı için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5'lik ikinci teklifimizi iletiyoruz. Böylelikle yüzde toplamda yüzde 43 zam öngörüyoruz."

TOPLANTI ÖNCESİ KAHVECİ'DEN TOPLU SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, Kamu İşveren Heyetinin ikinci teklifini sunacağı toplantı öncesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplu sözleşmede genele ilişkin bugün üçüncü toplantının yapılacağını belirten Kahveci, bu toplantıda Kamu İşveren Heyetinin bir önceki toplantıda sunduğu zam teklifini revize edip etmeyeceğini göreceklerini söyledi.

Kahveci, söz konusu teklifin revize edilmesi talebinde bulunduklarını dile getirerek, sadece mali haklar değil onunla beraber diğer taleplerinin de mutlaka müzakere edilerek sonuca gidilmesi konusundaki tavırlarını koruyacaklarını bildirdi.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlara değinen Kahveci, son birkaç ayda akaryakıta gelen zamların yüzde 100'ü aştığını, kamunun vergi ve cezalar yoluyla bütün alacak kalemlerine yüzde 100'ün üzerinde artış yaptığını ve ev kiralarının memur maaşını geçtiğini söyledi.

Kahveci, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini güncelleyerek bu yıl için yüzde 58, 2024 yılı için yüzde 33, 2025 yılı için ise yüzde 15 enflasyon tahmininde bulunduğuna değinerek, bu şartlar altında Merkez Bankası'nın tahminlerinin gerçekleşme olasılığının son derece düşük olduğunu gördüklerini ifade etti.

"HÜKÜMET, TEKLİFİNİ GÖZDEN GEÇİRMEK VE GERÇEKÇİ BİR ARTIŞ ÖNERİSİ SUNMAK ZORUNDA"

Türkiye Kamu-Sen olarak, 2024 için kümülatif yüzde 100,2, 2025 için ise kümülatif yüzde 58,4 oranında zam talebiyle toplu sözleşme masasına geldiklerini belirten Kahveci, buna karşın Kamu İşveren Heyetinin, 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ayı için yüzde 9, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam teklif ettiğini anımsattı.

Kamu işvereninin teklifini değerlendiren Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

"Bu teklifin piyasa gerçekleriyle uzaktan yakından bağdaşır tarafı yoktur. Dolayısıyla biz de bu teklifi asla kabul etmiyoruz. Teklif, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri ile de uyuşmamakta, gerçeklerle asla örtüşmemektedir. Bugüne kadar kamu görevlilerinin yaşadığı sorunların temelinde maaş artışlarının hedeflenen enflasyona göre belirlenmesi gelmektedir. Hayallere göre zam verip gerçekleri görmezden gelmenin bedelini kamu görevlilerimiz ödememelidir. Bu nedenle Hükümet, teklifini gözden geçirmek ve gerçekçi bir artış önerisi sunmak zorundadır. Yapılacak teklifte gerçekleşen enflasyon, büyüme, refah payı, harcamalar ve geçmiş dönemde yaşanan kayıpların telafisi gibi etkenler mutlaka değerlendirilmelidir."

Kahveci, işveren heyeti tarafından, kira yardımı, eş ve çocuk parası, ısınma ve ulaşım yardımı ile yemek ücreti gibi taleplerine ilişkin bir değerlendirme de yapılmadığını dile getirerek, "Türkiye Kamu-Sen olarak, pazarlık yapmaya zaman kalacak şekilde bir an önce yeni ve kabul edilebilir bir teklifin gelmesi için buradan açık çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Toplu sözleşmelerin başında, kamu işveren tarafına sundukları talepleri hatırlatan Kahveci, tahmini enflasyon kadar ücret artışı yapmanın, reel olarak çalışanların alım gücünü asla artırmayacağını belirterek, bu yılın ocak ayında uygulamaya konulan yüzde 13,5'lik refah payı uygulamasının mutlaka devam ettirilmesi gerektiğini kaydetti.

"YETKİLİLERİ GERÇEĞE ÇAĞIRIYORUZ, İNSAFLI OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Kahveci, hakları olmayan hiçbir konuyu ve meblağı masaya taşımadıklarını belirterek, haklarını da almadan masadan kalkmak istemediklerini söyledi.

Yıllardan beri bu ülkenin en fazla ezilen ve maaşları en fazla eriyen kesimin memur ve memur emeklileri olduğunu ifade eden Kahveci, şunları kaydetti:

"Yüzde 33 enflasyon hedeflenirken yüzde 23 zam teklif etmek, memur ve emeklilerimizi kaderiyle baş başa bırakmak demektir. Yetkilileri gerçeğe çağırıyoruz, insaflı olmaya davet ediyoruz, 'Bu mağduriyete bir son verin' diyoruz. Bizler, hedef enflasyona göre verilen zamlar nedeniyle milyonlarca vatandaşımızın mağduriyetini anlatmaya çalışırken hedeflenen enflasyonun bile altında zam teklifi ile masaya gelmenin amacını anlamlandıramıyoruz. Taleplerimiz, makuldür ve piyasa gerçekleriyle uyumludur. 25 milyon vatandaşımız, yüzlerini güldürecek, adil ve hakkaniyetli bir yeni teklif beklemektedir."

