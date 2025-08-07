Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Toplu sözleşmede hükümetin ilk teklifi bekleniyor, o tarihe dikkat

Memur ve emekli için zam pazarlığı devam ediyor. Memur-Sen 6 buçuk milyon memuru ilgilendiren toplu sözleşme için yüzde 88 zam teklifinde bulunmuştu. 28 Temmuz'da başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde 11 hizmet kolunun talepleri çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığında tasnif edildi.

Hizmet kollarının tekliflerinin geneline dair ön müzakereler yapıldı. Bu tekliflere dair çıkarılan raporların müzakerelerine başlandı. Müzakereler 11 Ağustos'a kadar sürecek.

İLK TEKLİF NE ZAMAN VERİLECEK?

Sendikalar ile kamu işveren heyeti arasındaki görüşmelerin Ağustos ayının üçüncü haftasının sonuna kadar tamamlanması gerekiyor. Beklenti ise 12 Ağustos'ta hükümetin ilk teklifini vermesi yönünde. Memur-Sen ise teklifin bu tarihten önce verilmesini talep ediyor.

Memur-Sen, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 25, ikinci altı ayı için yüzde 20 zam talep etti. Sendikanın talebinde bu oranlar gelecek sene için yüzde 20 ve yüzde 15 olarak devam etti. Memur-Sen'in talebi 2026 için toplam yüzde 88, 2027 için yüzde 46 zam oldu.

Kaynak: HaberTürk