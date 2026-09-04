Milyonlarca telefon sahibini ilgilendiriyor! Kritik süre sona eriyor

Yurt dışından satın alınarak Türkiye’ye getirilen ve IMEI kaydı yaptırılmadan kullanılan cep telefonları için tanınan süre sona eriyor. Kayıt işlemi bulunmayan cihazların belirlenen kullanım hakkını doldurmasının ardından Türkiye’deki mobil şebekelere erişimi kesilebiliyor.

Türkiye’de akıllı telefon fiyatlarının yüksek olması, bazı tüketicilerin cihazlarını yurt dışından satın almasına neden oluyor. Yurt dışında daha düşük fiyatların yanı sıra bazı ülkelerde uygulanan Tax Free sistemiyle vergi iadesi alınabilmesi de bu seçeneği cazip hale getirebiliyor. Ancak bu şekilde getirilen telefonların Türkiye’de kayıtsız kullanılabilmesi belirli bir süreyle sınırlı tutuluyor.

4 AYLIK KULLANIM HAKKI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yurt dışından getirilen telefonun Türkiye’deki GSM operatörlerinden birine ait SIM kartla şebekeye bağlanmasıyla kullanım süreci başlıyor. Cihazın kayıt durumuyla ilgili kullanıcıya gönderilen bilgilendirme SMS’i de bu süreçte önem taşıyor.

Tek IMEI üzerinden kullanılan cihazlarda yasal kayıtsız kullanım süresi 120 gün, yani 4 ay olarak uygulanıyor. Sürenin tamamlanmasının ardından IMEI kaydı bulunmayan telefonun Türkiye’deki mobil iletişim hizmetlerinden yararlanması engellenebiliyor.

ÇİFT SIM VE E-SIM KULLANANLARDA SÜRE 8 AYA ÇIKABİLİYOR

Çift SIM kart yuvası bulunan veya fiziksel SIM kartın yanında e-SIM desteği sunan uygun cihazlarda kullanım süresi farklılık gösterebiliyor. İki ayrı IMEI’ye sahip telefonlarda ilk 120 günlük sürenin ardından diğer IMEI üzerinden ikinci bir 120 günlük kullanım döneminden yararlanılabiliyor.

Bu yöntemle cihazın bir takvim yılı içerisindeki kayıtsız kullanım süresi toplam 240 güne, başka bir ifadeyle yaklaşık 8 aya kadar ulaşabiliyor. İlk dönemde bir SIM yuvası kullanılırken, süre tamamlandıktan sonra diğer SIM yuvası veya e-SIM üzerinden iletişim kurulabiliyor.

Örneğin telefonun ilk IMEI'si 1 Mayıs 2026 tarihinde kullanılmaya başlanırsa ilk 4 aylık dönem 31 Ağustos’ta tamamlanıyor. Cihazın ikinci SIM veya e-SIM özelliği bulunması halinde 1 Eylül’de ikinci kullanım dönemi başlayarak 31 Aralık’a kadar devam edebiliyor.

TAKVİM YILI DEĞİŞİNCE HESAP YENİDEN GÜNDEME GELİYOR

IMEI kullanımında takvim yılı esasının devreye girmesi, cihazın kullanılabileceği toplam süre açısından da önem taşıyor. Kullanım başlangıç tarihi ve cihazda bulunan SIM seçenekleri dikkate alındığında bazı telefonlarda süre daha uzun bir döneme yayılabiliyor.

1 Mayıs’ta kullanılmaya başlanan örnekte ilk dönem 31 Ağustos’ta, ikinci dönem ise 31 Aralık’ta sona eriyor. Yeni takvim yılının başlamasıyla birlikte kullanım hakkının yeniden değerlendirilmesi, belirli koşullardaki cihazlarda toplam sürenin 16 aya kadar ulaşabilmesine imkan sağlayabiliyor.

Ancak kullanım süresinin cihazdan cihaza değişebileceği ve hesaplamada IMEI ile SIM yapısının yanı sıra kullanım başlangıç tarihinin de belirleyici olduğu belirtiliyor.

SÜRESİ DOLAN TELEFON KULLANILABİLİR Mİ?

Kayıtsız kullanım hakkı sona eren cihazların Türkiye’deki mobil şebekelere erişimi kesiliyor. Bu durum telefonun tamamen işlevsiz hale gelmesi anlamına gelmiyor. Cihaz Wi-Fi bağlantısı üzerinden kullanılmaya devam edebilirken SIM kart aracılığıyla arama, SMS ve mobil internet hizmetlerinden yararlanılamıyor.

Yeni takvim yılına geçiş sonrasında bazı cihazların yeniden kullanıma açılmasının 5 günü bulabildiği belirtiliyor. Bu nedenle iletişim ihtiyacının kesintiye uğramaması için kullanıcıların geçici olarak yedek bir telefon bulundurması öneriliyor.

Kullanım süresini dolduran cihazlar için bir başka seçenek de telefonu yurt dışında ikinci el olarak değerlendirmek veya Türkiye’de yedek parça amacıyla satışa çıkarmak. Telefonunu Türkiye’de mobil şebekelerde kullanmaya devam etmek isteyenlerin ise mevzuata uygun şekilde IMEI kaydı yaptırması gerekiyor.

2026 IMEI KAYIT ÜCRETİ 54 BİN 258 LİRA

Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye’de kayıtlı olarak kullanılabilmesi için 2026 yılında ödenmesi gereken IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 lira olarak uygulanıyor.

Kayıt sürecinde yalnızca ücretin ödenmesi yeterli değil. Cihazın yolcu beraberinde getirilmiş olması ve mevzuatta belirlenen diğer şartların da karşılanması gerekiyor.

Öte yandan kayıtsız telefonların kullanım süresini uzatmak amacıyla piyasada IMEI bilgilerinin yasa dışı şekilde değiştirilmesine yönelik işlemler de bulunuyor. Özellikle bazı Android cihazlarda farklı bir telefona ait IMEI'nin başka bir cihaza tanımlanması yoluyla kullanım sağlanabildiği belirtiliyor.

Bu işlemler hukuka aykırı olmasının yanı sıra cihaz açısından teknik ve hukuki sorunlara da yol açabiliyor. iPhone gibi iOS işletim sistemini kullanan cihazlarda ise Android telefonlarda uygulanan bu tür IMEI müdahalelerinin aynı şekilde yapılamadığı aktarılıyor.