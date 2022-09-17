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Milyonlarca vatandaş merakla bekliyor! Bakan Bilgin'den çok önemli EYT açıklaması... 'En geç aralık ayında...'

17.09.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den önemli bir açıklama geldi. Bakan Bilgin, "EYT sorunu en geç aralık ayında meclise intikal ettirilecek. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor" ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin asgari ücret ile ilgili de "Aralık sonunda belirlenecek yeni asgari ücrette emekçilerimizi enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz." diye konuştu.

Milyonlarca vatandaş merakla bekliyor! Bakan Bilgin'den çok önemli EYT açıklaması... 'En geç aralık ayında...'

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 35'inci Ahilik Haftası programına, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte, 2022 yılının çırağı, kalfası ve ahisine ödülleri verildi.

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Etkinlikte konuşan Bakan Bilgin, “Bin yıldır bu topraklarda yaşıyoruz. Bizim için tarihin önümüze koyduğu en önemli soru geçmişin izlerinin üzerinde yeni bir medeniyet kurulup kurulamayacağı. Bizler burada bayraklarımızı dalgalandırabiliyorsak bu ülkemizin gücünü gösterir. Ahilik teşkilatı yaklaşık bin yıldır Anadolu'da sosyal, ekonomik, dini, ahlaki ve kültürel ve politik hayatta önemli fonksiyonlar yerine getirmiştir. Ahilik teşkilatı kurucusu Ahi Evran’dır. Kuruluş amacı ticarete ahlaki ilkeler kazandırmak, esnaf dayanışmasını sağlamak, halkımız arasında ticaret kültürünü yaymak ve geliştirmektir. Çalışanlar arasındaki ilişkinin düzenlenmesi dahil bildiğimiz modern anlamdaki sendikacılığın da mimarı ahiliktir" diye konuştu.

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BAKAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

EYT konusuna değinen Bakan Bilgin, “Pandemi sürecinde dünyada en çok ekonomisini güçlendiren ülke konumundayız. Türkiye 'yola devam' dedi. Esnafların kredi sorunları var. Bunları adım adım çözerek yola devam ediyoruz. Emeklilikle ilgili sorunları çözeceğiz. Onların her türlü sorunu bizim sorunumuzdur. Çalışanlarımız, işçilerimiz ve emekçilerimizin her türlü sorunlarını çözeceğiz. Bu sene asgari ücrette yüzde 85 artış yaptık. Yine aralık sonunda belirlenecek yeni asgari ücrette de emekçilerimizi enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Milyonların merakla beklediği EYT sorunu en geç aralık ayında meclise intikal ettirilecek. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor” ifadelerini kullandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Vedat Bilgin EYT
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